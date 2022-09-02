Грузія: опозиція вимагає запровадження віз для росіян

20:47 18 серпня Київ, Україна

Згідно з останніми даними, зараз у Грузії знаходиться близько 250 тис. росіян. Більшість із них прибула після початку війни в Україні. Грузинська опозиція на початку серпня 2022 року вимагала від влади запровадити візовий режим для росії та білорусі, оскільки така велика кількість росіян (включно з білорусами, яких у Грузії вважають такими ж росіянами) у країні вже становить загрозу національній безпеці.

Незважаючи на те, що кількість росіян у країні перевищила 14% від місцевого населення, грузинська влада категорично відкинула можливість запровадження візового режиму з росією . Більше того, голова правлячої партії Іраклій Кобахідзе 5 серпня назвав цю ініціативу "ганебною, цілеспрямованою ксенофобською кампанією".

Для громадян Грузії, які бажають відвідати росію, вже давно діє візовий режим. Попередній тбіліський уряд у 2012 році в односторонньому порядку скасував візовий режим. Таким чином, громадяни рф мають право перебувати у Грузії без візи протягом одного року. Такого немає навіть у Вірменії (росіяни можуть бути в цій країні не більше 180 днів), хоча країни ніколи не воювали і Єреван залишається вкрай залежним від кремля. Більшість населення Грузії (66%) підтримує запровадження безвізового режиму з росією. Згідно з опитуванням Національного демократичного інституту, противниками візового режиму з росією в основному є прихильник правлячої партії «Грузинська мрія».

Україна вже запідозрила, що росія використовує Грузію для обходу санкцій. У Грузії, окрім зростання російських "біженців", катастрофічно зростає і реєстрація приватного бізнесу російських громадян. Згідно з останнім дослідженням «Transparency International Georgia», з березня по червень 2022 року громадяни рф зареєстрували в Грузії близько 6400 компаній. А за даними "TI-Грузія", в країні зареєстровано загалом 13,5 тис. російських компаній.

Крім того, росіяни масово купують нерухомість у Тбілісі, Батумі та інших містах. З розширенням санкцій США та ЄС щодо російських банків росіяни активно відкривають рахунки у грузинських банках. Грузинське суспільство стурбоване тим, що кремль уже розпочав гібридну війну та інтенсивну русифікацію Грузії. Фактично, демографічна ситуація у країні різко змінюється на користь росіян.

Влада Тбілісі вітає наплив росіян, називаючи їх "туристами". У Грузії туризм є одним із найважливіших та прибуткових секторів економіки, а його цільовою групою є в основному туристи з росії та пострадянського простору. Незважаючи на те, що влітку завжди був помітний наплив росіян, цього разу приїзд громадян агресора не припиняється з весни, і "туристами" їх назвати не можна, оскільки після приїзду вони залишаються жити.

Опозиція і громадянський сектор звинувачують владу Тбілісі в реалізації кремлівського порядку в Грузії і вказують на те, що уряд навмисно послаблює суверенітет країни. «Грузія досі перебуває у стані війни з росією – 20% її території перебувають під контролем російських військ. У таких умовах досить дивно і нелогічно, що уряд залишається настільки байдужим до ризиків, які надходять з так званими “біженцями” з рф», - заявляють українські політологи.

Незважаючи на народний запит, Тбілісі сприймає приплив росіян як джерело економічної стабільності. Перекази грошей із рф вже зміцнили національну валюту. Проте уряд Грузії не звертає уваги на потенційні ризики економічної експансії росії чи не хоче помічати.

Навіть ті країни, які мають візовий режим із росією, почали посилювати контроль, наприклад, Естонія, Латвія та Литва. Більше того, міністр закордонних справ Естонії закликала країни ЄС взагалі припинити видачу шенгенських віз для громадян рф, чудово розуміючи, що жодні економічні вигоди не окуплять поширення "російського світу".

«Грузинська влада ігнорує той факт, що російські чиновники раз у раз роняють фрази, як би ненароком, про Грузію, як про “невід'ємну частину Російської Федерації”. Наплив росіян, які селяться у сусідній країні та відкривають бізнес, вкладають гроші в економіку, становлять пряму загрозу Тбілісі. Якщо Путін може називати українців на Донбасі "російськими людьми" та вводити свої війська для їхнього "захисту", то початок "спецоперації із захисту корінних росіян на суміжній території" залишається лише питанням часу», - вважають аналітики.