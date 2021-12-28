«Громадянська війна»: Росія знову говорить про порятунок російськомовного населення

07:53 18 квітень Київ, Україна

Росія продовжує агресивні дії на сході України, а також нарощує військову міць на півострові Крим. Незважаючи на це, в Кремлі продовжують стверджувати - в Україні громадянська війна, в якій вони не залишать в біді російськомовне населення.



Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, в інтерв'ю для «Росія-1» заявив, що Росія ніколи не була учасницею конфлікту. Незважаючи на те, що починаючи з 2014 року, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей постійно присутні кадрові офіцери Російської Федерації, які тренували бойовиків «ДНР» і «ЛНР», а також підрозділи спеціального призначення РФ, в Москві стверджують, що виступають як сторона посередника між бойовиками і Україною.

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни з Україною і ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни", - заявив Пєсков.



Незважаючи на заяви прессекретаря, що в Кремлі не хочуть війни з Україною, РФ відмовилася від участі в спеціальних зборах країн-учасниць ОБСЄ з приводу нарощування військових сил Росії на кордоні України. "Ми шкодуємо, що Росія не скористалася з цієї можливості, щоб зняти заклопотаність і знизити ризики відповідно до Віденського документа", - повідомили в документі США при ОБСЄ в Twitter.

Замість участі в спеціальних зборах з країнами-учасницями ОБСЄ, Путін приділив увагу голові «ДНР» Денису Пушиліну. Пушилін відправив Путіну лист з проханнями підтримати їх у боротьбі проти України; прийняти «ДНР» до складу РФ; визнати «ДНР» як "незалежну демократичну правову соціальну державу". На цей момент рішення Путіна щодо листа невідоме, проте далі пропагандистські ЗМІ можуть використовувати його як доказ, що жителі непідконтрольних Україні територій виявили бажання стати частиною Російської Федерації.