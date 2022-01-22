Глави "нормандії" зберутся 11 вересня

12:49 08 вересень Київ, Україна

Сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників глав нормандської четвірки все-таки відбудеться, це станеться 11 вересня.



"Ми чекаємо зустрічі нормандських радників, вона відбудеться 11 вересня. Чекаємо там певних пропозицій та рішень", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, зустріч повинна була відбутися 28 серпня, але була скасована через відрядження радника президента Франції.



Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, на зустрічі обговорять загибель українських військових на Донбасі.