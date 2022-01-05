Глави МЗС України та Німеччини готові до майбутньої зустрічі

Сьогодні в Києві зустрілися міністри закордонних справ України та Німеччини. Під час цієї зустрічі Дмитро Кулеба і Хайко Маас поділилися своїми поглядами на ситуацію в Білорусі і обговорили майбутні зустрічі представників усіх рівнів на найближчій зустрічі нормандської групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.
Як повідомив на прес-конференції Кулеба, планується проведення зустрічі радників учасників нормандського формату пройде в повному складі з главою МЗС Росії 28 серпня.
У свою чергу, Маас заявив, що для проведення зустрічі глав МЗС "четвірки" у вересні необхідно реалізувати рішення, досягнуті на саміті в Парижі.
Він додав, що якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити і політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.
Також він закликав владу України вирішити політичні питання в мінських переговорах щодо проведення виборів на окупованих територіях.
Він додав, що завдяки діям України реалізуються кроки з обміну полоненими, розмінування та дотримання режиму тиші.
У той же час, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва не знає про підготовку зустрічі глав МЗС нормандської четвірки, повідомляє ТАСС .
Крім того, Кулеба заявив, що вони з Маасом зійшлися в думках щодо ситуації в Білорусі.
Маас, в свою чергу, закликав Мінськ не застосовувати силу і підкреслив важливість інклюзивної діалогу.
Нагадаємо, що раніше в ТКГ назвали дату зустрічі в нормандському форматі. Глава ОП Андрій Єрмак знову зустрінеться із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.
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