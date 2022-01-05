Глави МЗС України та Німеччини готові до майбутньої зустрічі

Сьогодні в Києві зустрілися міністри закордонних справ України та Німеччини. Під час цієї зустрічі Дмитро Кулеба і Хайко Маас поділилися своїми поглядами на ситуацію в Білорусі і обговорили майбутні зустрічі представників усіх рівнів на найближчій зустрічі нормандської групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Як повідомив на прес-конференції Кулеба, планується проведення зустрічі радників учасників нормандського формату пройде в повному складі з главою МЗС Росії 28 серпня.

У свою чергу, Маас заявив, що для проведення зустрічі глав МЗС "четвірки" у вересні необхідно реалізувати рішення, досягнуті на саміті в Парижі.

"Для того, щоб ми зустрілися в нормандської форматі у вересні на рівні міністрів закордонних справ, нам треба оворить, яким чином реалізуються рішення, досягнуті в Парижі. Це стосується і перемир'я, і облаштування додаткових пунктів переходів. Ми домовилися про багатьох проектах, які необхідно реалізовувати. Є також ряд економічних і соціальних тем ", - сказав Маас.

Він додав, що якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити і політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

"Ці речі повинні обговорюватися в нормандському форматі", - зазначив Маас.

Також він закликав владу України вирішити політичні питання в мінських переговорах щодо проведення виборів на окупованих територіях.

"Наш заклик не переставати прикладати зусилля, а займатися політичними завданнями, зокрема, проведенням виборів в ОРДЛО. Ми зараз головуємо в ЄС, але створивши Фонд відновлення, мова йде про те, щоб ЄС брав солідарні рішення, і таким чином ми будемо просуватися вперед ", - сказав Маас.

Він додав, що завдяки діям України реалізуються кроки з обміну полоненими, розмінування та дотримання режиму тиші.

У той же час, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва не знає про підготовку зустрічі глав МЗС нормандської четвірки, повідомляє ТАСС .

Крім того, Кулеба заявив, що вони з Маасом зійшлися в думках щодо ситуації в Білорусі.

"Чи не могли ми не обмінятися думками про ситуацію в Білорусі. Я радий, що наші з Хайко позиції повністю збігаються. Ми зацікавлені в стабільній, демократичній, незалежній Білорусі. Ми рішуче засуджуємо насильство, яке відбулося в Білорусі щодо протестуючих, і віримо, що саме національний діалог покаже шлях до виходу з цієї кризової ситуації ... Нам дуже важлива незалежна Білорусь, а прізвище того, хто буде стояти на чолі країни - є другорядним ", - сказав Кулеба.

Маас, в свою чергу, закликав Мінськ не застосовувати силу і підкреслив важливість інклюзивної діалогу.

Нагадаємо, що раніше в ТКГ назвали дату зустрічі в нормандському форматі. Глава ОП Андрій Єрмак знову зустрінеться із заступником глави Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.