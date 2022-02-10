Головний російський партнер не підтримує нападу на Україну

19:47 10 лютий Київ, Україна

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні минулої п'ятниці запам'яталася не лише ефектним феєрверком та надвисокими заходами боротьби з пандемією, а й поворотним моментом у назріваючій кризі на кордоні України. Незважаючи на відмову США та НАТО у задоволенні путінського ультиматуму, Путін взяв паузу у подальших діях на кордоні з Україною та поїхав до Пекіна на олімпіаду.

Як і очікувалося, США та Північноатлантичний альянс відкинули його абсурдні вимоги щодо негайного припинення всієї західної підтримки України, а євроатлантична спільнота відмовилася виключити будь-яке теоретичне розширення НАТО в майбутньому.. Тому Путін пообіцяв вжити у відповідь рішучих “ військово-технічних заходів ”. Але перш ніж вивести конфронтацію на новий рівень, він прагнув – і, можливо, навіть мав – заручитися згодою на це ризиковане балансування на межі війни з боку ключового стратегічного партнера Росії – Китаю.

Президент Росії не бачив свого китайського колегу Сі Цзіньпіна особисто з листопада 2019 року, і їх телефонні розмови в період пандемії COVID-19 були досить рідкісними. Таким чином, обидва лідери прагнули довести, що їхня широко розрекламована дружба триває. Обидві сторони оголосили про зустріч глав держав, за якою пішов обід. Підсумком переговорів стала дивна заява, що охоплює широке коло питань і побоювань, у тому числі серйозну загрозу з боку передбачуваної військово-біологічної діяльності США.. У заяві згадується протидія розширенню НАТО разом з більш докладним докором на адресу нового “ дестабілізуючого ” партнерства між США, Великобританією та Австралією - угруповання, яке отримало назву «AUKUS». Китай висловив “ розуміння та підтримку ” російським пропозиціям щодо гарантій безпеки в Європі.. Але Україна жодного разу у двосторонньому діалозі прямо не згадується, на відміну від Тайваню – не лише у контексті звичайного повторення принципу «єдиного Китаю », а й відмови Кремля від його незалежності “ у будь-якій формі ” .

Телевізійні камери зняли, як Путін на самоті на трибунах спостерігає за тривалою церемонією відкриття Олімпіади. Він не виглядав щасливим, і сцена навряд чи могла уникнути роздумів про все більш незбалансоване партнерство Росії з Китаєм, яке вимагає все більшої лояльності за кожну маленьку міру підтримки.. Путін спробував надати позитивного забарвлення єдиному відчутному результату зустрічі з Сі: нового контракту, підписаного «Газпромом» і китайської «CNPC» , про експорт природного газу з Далекого Сходу. Але узгоджені додаткові обсяги помірні, а залежність Росії від вимогливого східного споживача зростає з допомогою Європи.

Експорт газу на європейський континент довгий час був принципом діяльності «Газпрому», проте політичні розрахунки Кремля щодо тиску на ключових споживачів підривають ринкові можливості для збільшення постачання за високими цінами. Росія прагнула домовитися з Китаєм про набір заходів, спрямованих на нейтралізацію впливу західних санкцій, які посилюватимуться зі зростанням напруженості у сфері безпеки в Європі, але Китай дав лише розпливчасті обіцянки у сприянні. Китайські партнери охоче засуджують політику США щодо зміцнення солідарності демократій у всьому світі, але залишаються скупими, коли йдеться про надання доступу на внутрішній ринок, який міг би бути вигідним для російської економіки, що сторнує.

Поки Путін обідав із Сі, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прилетів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським до Києва. Турецько-українські переговори були виключно продуктивними. І хоча російські оглядачі схильні акцентувати увагу на спільному підприємстві двох країн щодо створення бойових безпілотників, насправді угода про створення двосторонньої зони вільної торгівлі потенційно є ще більш значним досягненням, яке може дати такий необхідний поштовх для економіки України.. Час візиту Ердогана додав політичного символізму : він поповнив лави інших вищих західних лідерів, зокрема прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, які останніми тижнями приїжджали до Києва, щоб продемонструвати солідарність із непокірною позицією України проти російського тиску.. В Україну продовжують прибувати літаки з різним західним військовим спорядженням. Крім того, у Центральній та Східній Європі розміщуються додаткові війська США.

Китай стежить за цими подіями і загалом задоволений концентрацією уваги США на українській кризі, що залишає поза порядком порядком такі невідкладні питання, як, наприклад, північнокорейські ракетні випробування. Інша справа, початок великого воєнного конфлікту. Сі Цзіньпін чудово розуміє, що Путін, який отримує телефонні дзвінки від стривожених західних лідерів і очікує зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем найближчими днями, мало що виграв від своєї ризикованої гри. Підірваний міжнародний стан Росії влаштовує Китай і, ретельно висловлюючи підтримку деяким заявам Росії, Пекін, ймовірно, застеріг Кремль від будь-якого вторгнення чи повітряних ударів по Україні.. Великомасштабних навчань російських стратегічних сил у лютому, можливо, буде достатньо для обіцяної військово- технічної відповіді на відмову США піти на компроміс за принципами НАТО. Російські Збройні Сили набули безліч можливостей та навичок для проектування сили як у звичайних, так і в «гібридних» формах, а окуповані території Донецька та Луганська є ідеальним плацдармом для підтримки тиску на Україну.. Але перспектива повномасштабної зимової війни стала швидше меншою, ніж неминучою.

Путіну не потрібно виправдовувати цей відступ від грані вторгнення перед російською внутрішньою аудиторією, яка споживає величезну кількість антизахідної пропаганди і, як і раніше, без ентузіазму ставиться до війни з Україною. Його турбує більше втрата особи на міжнародній арені, але оскільки маска консервативного державного діяча скинута, то насправді втрачати нічого.. Амбіції щодо російської " величі " злилися воєдино і стали невідмінними від путінської одержимості особистою " повагою ". Однак накопичення важких батальйонів на підтримку неприйнятних вимог перетворило Росію в очах багатьох на Заході на всесвітнього агресора, а Путіна - на індивідуаліста-автократа. Китай занадто стурбований власною " величністю " , щоб визнати Росію, як рівну собі, проте він може взяти до уваги втрату цього статусу , через зловживання військовими загрозами Кремля .

Таким чином, навіть головний партнер Путіна ставиться до нього так само, як Кремль ставиться до пострадянських країн.. Росія залишилася без підтримки значних світових лідерів завдяки політиці свого президента, який, очевидно, також самотній, яке оточення ручних політиків залишається із нею лише через страху.