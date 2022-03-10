Глава МІ5: розвідка Росії завдає найбільше клопоту Великобританії

11:32 15 жовтень Київ, Україна

Найбільша проблема для британської служби контррозвідки - це діяльність розвідок Росії та Китаю. Заявив глава МІ5 Кен Маккалум.

"Якщо ви запитаєте мене, розвідка якої з країн завдає більше клопоту Великобританії станом на жовтень 2020 року, то я відповім, що це - Росія", - відверто сказав глава спецслужби.



Водночас він додав: "Але якщо ви запитаєте, яка з країн формуватиме ситуацію в світі в найближче десятиліття і створюватиме самі можливості і найбільші проблеми для Британії, то це - Китай".



"Образно висловлюючись, якщо російські спецслужби - це періоди поганої погоди, то Китай - це ціла зміна клімату", - зазначив глава МІ5 в інтерв'ю кореспонденту BBC з питань безпеки Гордону Коррері.

За його словами, загрози стають все більш різноманітними.

"У 2020 році мова йде вже не про шпигунів і викрадення державних секретів, хоча все це теж важливо, - сказав він. - Ми бачимо загрозу людям, включаючи спроби вбивства, як показав випадок з отруєнням Навального. Ми бачимо загрозу демократії, нашій інфраструктурі, економіці, науковим дослідженням, загрозу в широких сферах", - підкреслив Кен МакКаллум.

Саме Кен Маккалум керував розслідуванням справи про отруєння Скрипалів.



Він працює в МІ5 вже понад 20 років, раніше був відповідальним за боротьбу з терористичними погрозами, пов'язаними з Північною Ірландією, а також з ісламським екстремізмом і ризиками для кібербезпеки. У 2012 році він відповідав за протидію тероризму напередодні і під час Олімпійських ігор в Лондоні.









Головним завданням всередині країни МакКаллум назвав боротьбу з тероризмом та ісламським екстремізмом, але відзначив і зростання загрози з боку ультраправих організацій. Він розповів, що 8 з 27 терактів, яким запобігли в останні чотири роки на завершальних стадіях підготовки, були пов'язані з ультраправими екстремістами.



Він також розповів про погрози в процесі розробки вакцини проти коронавірусу.



"Нагорода за першу дієву вакцину від цього смертельного вірусу буде дуже високою, тому в усьому світі є багато сторін, зацікавлених в цьому дослідженні", - зазначив глава МІ5, визнавши, що бажання викрасти результати досліджень може бути дуже великим.



Інша небезпека, за його словами, може бути в бажанні цих сторін посіяти в суспільстві невпевненість в якості і дієвості нової вакцини.



