Глава МІ5: розвідка Росії завдає найбільше клопоту Великобританії

Найбільша проблема для британської служби контррозвідки - це діяльність розвідок Росії та Китаю. Заявив глава МІ5 Кен Маккалум.
За його словами, загрози стають все більш різноманітними.
Саме Кен Маккалум керував розслідуванням справи про отруєння Скрипалів.
Він працює в МІ5 вже понад 20 років, раніше був відповідальним за боротьбу з терористичними погрозами, пов'язаними з Північною Ірландією, а також з ісламським екстремізмом і ризиками для кібербезпеки. У 2012 році він відповідав за протидію тероризму напередодні і під час Олімпійських ігор в Лондоні.
Головним завданням всередині країни МакКаллум назвав боротьбу з тероризмом та ісламським екстремізмом, але відзначив і зростання загрози з боку ультраправих організацій. Він розповів, що 8 з 27 терактів, яким запобігли в останні чотири роки на завершальних стадіях підготовки, були пов'язані з ультраправими екстремістами.
Він також розповів про погрози в процесі розробки вакцини проти коронавірусу.
"Нагорода за першу дієву вакцину від цього смертельного вірусу буде дуже високою, тому в усьому світі є багато сторін, зацікавлених в цьому дослідженні", - зазначив глава МІ5, визнавши, що бажання викрасти результати досліджень може бути дуже великим.
Інша небезпека, за його словами, може бути в бажанні цих сторін посіяти в суспільстві невпевненість в якості і дієвості нової вакцини.
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