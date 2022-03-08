Гібридна війна: кібератаки Росії

03:37 12 жовтень Київ, Україна

Гібридна війна - вид ворожих дій, при яких сторона-нападниця не вдається до класичного військового вторгнення, а пригнічує свого опонента, використовуючи поєднання прихованих операцій, диверсій, кібервійни, а також надаючи підтримку повстанцям, що діють на території супротивника.

По всій видимості, саме таку війну продовжує вести Росія вже не один рік поспіль. Отруєння Навального є ще одним фактом, який підтверджує це.

Опозиціонер є не єдиною людиною, яка заважала стерв'ятникам Кремля рвати Росію, що загниває від їхнього втручання. Всі замахи та смерті були недбало замасковані під нещасні випадки, а всі спроби звинуватити Путіна або Кремль в скоєному розбивалися об стіну нескінченного ігнорування.

Отруєння політичних суперників і незадоволених глашатаїв - не єдина галузь гібридної війни Росії з усім світом. Путін не гребує нічим для реструктуризації світової єдності та процвітання.

Однією з основних і регулярних дій є побої і приниження власних громадян. Кремлівські силовики ніби керуються принципом - "Бий своїх, щоб чужі боялися!" Мало не щодня в ЗМІ потрапляє інформація про те, як спецзагін або поліція побили людей, розігнали кийками мирних протестувальників, влаштували "допит із пристрастю". Про це дізнається весь світ і все, що робить Захід - засуджує.

З розвитком технологій все більшої популярності набирають кібератаки і бійці, які їх здійснюють - хакери. Путін, як заведено в Росії, досить довго впроваджував нові технології в армію, проте, після впровадження не втомлюється застосовувати. Так, щорічно по всьому світу, особливо в країнах Європи, фіксують кібератаки, здійснені з території Росії. Зловмисники порушують роботу метрополітенів, аеропортів, відключають електроенергію цілих міст, відключають сервери банків. Це далеко не повний список дій хакерів. Що тут додати, якщо кремлівські агенти змогли проникнути на сервер кандидата в президенти Хіларі Клінтон і спробували підтасувати результати виборів.

Продовжить список підтримка терористів і диктаторів. Башар Ассад, Роберт Мугабе, Іслам Карімов, Олександр Лукашенко, це далеко не повний список кривавих і жорстоких особистостей, які є друзями російського президента. Свого часу, а когось і досі, Путін підтримував потай. Постачав зброю, найманців, давав необхідні фінансові ресурси, в обмін на відданість і підтримку у вирішальний момент.

Сьогодні гібридна війна завдає набагато більше шкоди для країни ніж звичайна. Точкові удари по економіці, окремих політиках і активістах країн дають чималі шанси для Росії зайняти певну роль в світі, тим самим зруйнувати цілісність світової спільноти.