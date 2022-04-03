Гібридна війна і як її зупинити, думка фахівців

23:44 01 квітня Київ, Україна

24 лютого 2022 року Росія оголосила про початок так званої «спеціальної військової операції» в Україні. Будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що те, що відбувається в Україні, є повномасштабною війною, проте не класичною конвенційною війною, в якій збройні сили однієї держави протистоять збройним силам іншої. Агресія Росії проти суверенної держави Україна є війною нового типу – гібридною війною.

Доктрина гібридної війни була презентована в січні 2013 року на засіданні Академії військових наук Росії генералом Валерієм Герасимовим (у зв'язку з чим вона також отримала назву Доктрини Герасимова), призначеним лише за кілька місяців до того начальником Генштабу МО Російської Федерації.

Доповідь називалася: «Про війни майбутнього». У ньому самому немає слова «гібридна», а йдеться про так звані «асиметричні дії», про використання як військових, так і всіх можливих невійськових, насамперед інформаційних методів дестабілізації супротивника. І тут Росія залишилася вірною своєму принципу не називати речі своїми іменами.

«Гібридність» такої війни полягає в тому, що для досягнення поставлених вищим політичним керівництвом держави цілей використовуються не лише військові методи, а й дипломатія, економічні, фінансові та енергетичні проекти, проведення «активних» заходів розвідкою та іншими спецслужбами, і що особливо важливі масштабні засоби інформаційно-психологічного впливу. Проведення операцій з використанням перерахованих методів об'єднано єдиним задумом та характеризуються складним сценарієм взаємодоповнюваності з метою отримання максимального синергетичного ефекту. Динаміка використання наведених елементів гібридної війни постійно змінюється в залежності від реального розвитку подій.

Можна впевнено стверджувати, що Третя світова гібридна війна почалася значно раніше 24 лютого 2022 року. Цього дня в Україні розпочалася гаряча, військова фаза гібридної війни Росії проти цивілізованого світу.

Сама війна почалася набагато раніше, з моменту активації її інформаційної складової. Сталося це багато років до залучення військової компоненти.

Практично відразу після приходу до влади. Путіна інформаційний простір Росії став досить динамічно змінюватися. Тотальний тиск держави не незалежні засоби масової інформації призвели до зміни керівництва та зміни редакційної політики на провідних національних телеканалах Росії – ВДТРК та НТВ, а також низки авторитетних друкованих газет та журналів. Журналістика в Росії поступово, але впевнено стала витіснятися політичною пропагандою, інформація стала перетворюватися, без перебільшення, на летальну зброю масової поразки.. Частина провідних російських журналістів були «приручені» величезними гонорарами, а на жаль, меншу частину совість, що не проміняла, на гроші була вигнана, або як А. Політковська вбита.

Завоювавши практично без бою внутрішній інформаційний простір, Росія перейшла до ще більш амбітного плану - експансії на світовий інформаційний простір. Треба віддати належне ідеологам та розробникам концепції гібридної війни — грошей на створення «інформаційних військ» та ведення інформаційної війни, держава ніколи не шкодувала, притому що тоді й зараз Росія є країною, в якій процвітає корупція та відверте крадіжка небачених масштабів.. «Контрольним пострілом» у справі знищення інтелектуальної та інформаційної свободи стало створення у 2008 році Роскомнагляду – високотехнологічного органу тотальної цензури.

Інтелектуальна, але глибоко аморальна владна еліта глибоко та тонко розробила теоретичні засади ведення тотальної інформаційної війни із Заходом. Ставка була зроблена всебічне вивчення політичного устрою колективного Заходу, глибоке вивчення соціології та особливостей суспільної свідомості. Над розв'язанням цих завдань працювали як інститути Російської академії наук, провідні російські університети, так і десятки створених формально недержавних think tanks, які не лише «відмивали» гроші бюджету та олігархів, а й виробляли якісний аналітичний продукт.

Приведення в дію наступальної інформаційної зброї ознаменувалося створенням у 2005 році російської міжнародної багатомовної мережі інформаційних телеканалів Russia Today, що складається з головного англомовного інформаційного телеканалу RT International, а також локальних телеканалів у США, Великобританії, Росії, Іспанії, Франції, Франції країн Близького Сходу та Північної Африки. Телеаудиторія каналу на момент початку Росією війни в Україні становила понад 100 млн переглядів на тиждень. Доктор Й. Геббельс, який вважається символом нацистської пропаганди, навіть не мріяв про таку масову аудиторію.

Витончений пропагандистський контент протягом 17 років калічив і продовжує калічити свідомість сотень мільйонів людей. І лише 27 лютого мовлення цієї мережі було припинено в країнах ЄС, тобто знадобилося 17 років і війна в Україні, яка забирає кожен день життя сотень людей, щоб визнати очевидне та прийняти єдине правильне, адекватне рішення. На жаль, будуть потрібні місяці, а можливо й роки, щоб зарубцювалися «шрами» у свідомості людей, які зазнали впливу страшної інформаційної зброї.

На жаль, Russia Today – не єдиний інформаційний канал, за допомогою якого Росія здійснює інформаційну підтримку військової агресії Росії в Україні, намагаючись впливати на світову громадськість, з метою послабити підтримку України у боротьбі за суверенітет та свободу. Вже після незаконної анексії Криму в 2014 році було створено інформаційне агентство «Супутник», що включає веб-сайти, мобільний додаток та радіомовну службу. Сайти та радіотрансляції доступні більш ніж 30 іноземними мовами. За останнє десятиліття додатково було створено сотні пропагандистських сайтів у багатьох європейських країнах, де розміщується контент, створений з урахуванням культурних та етнопсихологічних особливостей передбачуваної аудиторії.

Основні зусилля пропаганди були спрямовані на створення позитивного іміджу Росії як великої держави та формування атмосфери довіри, що стало активно використовуватись після початку воєнних дій проти України. Подачею тенденційних матеріалів змішаних з відвертою брехнею створювалася віртуальна, що нічого не має з існуючою реальністю. Робилися спроби максимально очорнити Україну та перешкодити надання їй допомоги.

Зараз можна впевнено говорити, що інформаційна стратегія Росії почала розвалюватися, проте агресор все ще досить сильний і підступний, і тому світова інформаційна спільнота, використовуючи військову термінологію, повинна не тільки здійснити остаточну «зачистку» свого інформаційного простору, а й провести інформаційну «детоксику» » суспільної свідомості.