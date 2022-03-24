Німеччина планує отримати вигідні умови на ціну газу

18:13 30 жовтня Київ, Україна

Будівництво "Північного потоку-2" почалося ще в 2016 році. Основна причина - економічна вигода. Тепер же його будівництво збираються призупинити або закрити зовсім.

Нагадаємо, що 20 серпня 2020 року був отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний. Це послужило введенням нових санкцій проти Кремля. Також санкції були накладені на будівництво нового газопроводу. Відповідно, всі компанії-підрядники підпадають під санкції, в тому числі і ті, які не мають відношення до отруєння. Також санкції будуть введені для тих, хто в разі завершення будівництва буде споживати газ з "Північного потоку-2".

У разі закінчення будівництва газопроводу, "Північний потік" в будь-який момент може перестати існувати. Німеччина хоче убезпечити себе таким чином і стати основним посередником газу в інші європейські країни. Такий підхід є максимально політичним і ніяк не економічно вигідним.

Це визнає і колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер. Він говорить не тільки про втрату капіталовкладень при припиненні будівництва. Це також зміцнить вплив Німеччини на Європу в цілому. Шредер виступає проти припинення будівництва газопроводу.



Варто відзначити, що Герхард Шредер є головою ради директорів в компанії ПАТ «НК» «Роснефть». Також йому приписують велику дружбу з Володимиром Путіним. Багато однопартійців вимагають відставки Шредера з ради директорів компанії. Він, своєю чергою, дотримується позиції Кремля і не визнає отруєння Олексія Навального російськими спецслужбами.

Проте будівництво "Північного потоку-2" є вельми політичним підприємством. Будівництво суперечить європейській солідарності. Завершення газопроводу не тільки повністю розв'яже руки Путіна для розширення і ескалації конфлікту в Україні, а й дасть спосіб маніпуляції над європейськими країнами.

За допомогою "Північного потоку-2" Німеччина планує "задобрити" Росію і отримати більш вигідні умови на ціну газу. Однак засліплені привабливістю пропозиції, вони не бачать, як застібають на собі ошийник і простягають повідець Путіну. У будь-який момент Кремль може закрити вентиль при недотриманні висунутих ним вимог.

Завдяки новому газопроводу Путін планує послабити європейські санкції, а потім і зовсім ліквідувати їх. Після чого і далі можна буде вбивати політичних опонентів, захоплювати нові території. Тільки тепер Європа буде дивитися на це крізь пальці, тому що буде на газовій голці у Росії.