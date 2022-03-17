Геополітичні ігри РФ

16:12 22 жовтня Київ, Україна

Напередодні парламентських виборів в Грузії, запланованих на 31 жовтня, російські ЗМІ почали активно поширювати фейк про перекидання сирійських найманців в Нагорний Карабах з території Грузії.

Мета російської інформаційної операції - дестабілізувати ситуацію в Грузії шляхом радикалізації вірменських та азербайджанських національних меншин, які мирно проживають на території Грузії. РФ, якій невигідне мирне врегулювання карабаського конфлікту, стабільність регіону та його євроінтеграція, зацікавлена в підтримці нестабільності в цьому регіоні, присутності Кремля і повної залежності уряду від Москви.

Віцеспікер парламенту Грузії Сергі Капанадзе, а також глава Служби держбезпеки Грузії Григол Лілуашвілі офіційно заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, а Росія використовує конфлікт в Нагірному Карабаху для інформаційних операцій з метою дестабілізації ситуації в Грузії під час парламентських виборів.