Газову війну путіна програно, впевнені аналітики

19:23 26 жовтня Київ, Україна

«Поки що росія продовжує гарячу війну проти України, «Газпром» веде Холодну війну в ЄС. Однак, як і на полях битви в Україні, так і в Європейському Союзі, кремль зазнає поразки», — зазначають аналітики. Путінський газовий шантаж зазнав краху. Про це говорять ціни на російський газ, які вперше з початку літа впали нижче за 1 тис. доларів за кубометр.

Варто зазначити, що ціна все ж таки вища за ринкову, проте значно нижча за недавні показники, які досягали 3,5 тис. доларів за кубометр російського природного газу. При цьому ще в середині серпня «Газпром» лякав Європу ціною 4 тис. доларів за кубометр.

"Путін знову всіх переграв" - саркастична фраза, яка все частіше почала використовуватися, щоб підкреслити переоцінку кремлем власних можливостей. Річ в тому, що до газового шантажу росії в ЄС вже звикли, а тому почали вживати конкретних заходів, щоб знайти альтернативних постачальників енергоресурсів. Війна в Україні лише додатково стимулювала цей процес. Окрім як повним фіаско для «Газпрому», нинішнє його становище в ЄС назвати не можна.

Якщо ще в лютому 2022 року частка російського блакитного палива на європейському ринку становила 42%, то на кінець жовтня вона дорівнює лише 7%. І немає причин вважати, що ЄС відмовиться від подальшого зниження поставок із росії. Ймовірно, у майбутньому єдиним імпортером російського газу в Європі залишиться Угорщина, принаймні доти, доки при владі залишається Орбан.

Раніше планувалося, що скорочення імпорту з рф займе щонайменше кілька років і не перевищить 10%. Адже лобістів сертифікації «Північного потоку-2» залишалося не менше, ніж противників запуску нового газопроводу. Очевидно, що через вторгнення в Україну лише відверто маргінальні та проплачені кремлем європейці досі не хочуть відмовлятися від співпраці з «Газпромом».

Такі темпи зниження імпорту російського газу дають підстави вважати, що в одному з нових пакетів санкцій Захід введе повне ембарго на енергоресурси з рф. І тоді пропагандистів вже не "хвилюватиме замерзання Європи". Питання буде поставлене таким чином – “чим ще, крім газу та нафти, росія може “обігріти” російську економіку”? Очевидно, що це питання риторичне.