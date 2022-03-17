Щорічне послання президента народу

15:31 20 жовтня Київ, Україна

Згідно з Конституцією України, президент з трибун Верховної Ради щорічно звертається з посланням до народу. Незважаючи на карантинні обмеження і пандемію COVID-19, за тиждень до місцевих виборів Володимир Зеленський вирішив не порушувати традицію і прийшов в парламент.

Головні теми, яких торкнувся президент:

1. Попередники

Незважаючи на критику і поради попередньої влади, яка не змогла довести до логічного кінця жодну обіцяну справу, президент підкреслив, що сьогодні якісно і швидко закінчують об'єкти не тільки попередньої влади, але і їхніх попередників, і попередників їхніх попередників.

2. COVID-19

Україна пережила перший етап з мінімальними втратами. Прогнозоване скорочення економіки ВВП торкнулося не тільки України, а всього світу, але в порівнянні з багатьма європейськими країнами - в нашій країні падіння менше.

Більш того, президент звернувся до всіх громадян не ігнорувати загальноприйняті заходи безпеки в період карантину, бути згуртованими і свідомими.

3. Донбас і перемир'я

27 липня було оголошено про припинення вогню. Незважаючи на спроби зриву режиму тиші, Україна робить все, щоб стабілізувати ситуацію на Донбасі і приступити до процесу безпечної реінтеграції. Діти з окупованих і анексованих територій можуть вступати в усі виші України і вчитися там безкоштовно. Більш того, для виведення цих територій з російського інформаційного вакууму запущений канал «Дім», шквал критики якого з боку російських ЗМІ говорить про те, що Україна на правильному шляху.

4. Амністія на Донбасі

Досягнувши миру, Україна почне безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Щоб уникнути маніпуляцій, президент пояснив, що, кажучи про «амністію», мова йде не про уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які фактично перебувають у заручниках у окупантів.

5. Армія

Настання миру в Україні не означає, що держава перестане піклуватися про армію. У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України, і не буде зменшений в 2021 році.

6. Крим

Мир на Донбасі і деокупація Криму - ключові пріоритети. Зараз розробляються нові ефективні інструменти. Створюється формат «Кримська платформа» для координації міжнародних зусиль з метою захисту прав кримчан і деокупації півострова. Ініціатива підтримана представниками ЄС, Великобританії, Туреччини та іншими партнерами.

7. Нова філософія

Впровадження нової філософії - створення країни, готової швидко адаптуватися до всього і протидіяти новим загрозам.

8. Велике будівництво

Масштабне «велике будівництво» буде продовжено і після виборів. Крім нових доріг, шкіл, садків і лікарень, почнеться реставрація українських замків, театрів, музеїв, об'єктів культурної та архітектурної спадщини. Більш того, готується програма «Україна - чемпіон!», згідно з якою в кожному регіоні країни буде велика сучасна спортивна арена.

9. Корупція і «посадки»

Президент зазначив, що в його програмі написано - не боротьба з корупцією, а перемога над нею, підкресливши, що у нас нульова толерантність до корупції. Зараз законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови є, але реального результату немає.

Президент акцентував увагу на тому, що доведе всім - Україна без корупції - це не фантастика, це повинно бути реальністю.

10. Судова реформа

Судова реформа потрібна не тільки заради слова, необхідні конкретні кроки.

11. Зовнішня політика

Міжнародна коаліція продовжує підтримку України, вважаючи її конструктивним, рівноправним і надійним гравцем. Зокрема, збережена двопалатна підтримка США, встановлено стратегічне партнерство з Великобританією, вихід на безпрецедентний рівень відносин з Туреччиною, надійним партнером залишається Канада. Більш того, нічого не загрожує безвізового режиму України з Європою, продовжується співпраця з МВФ, Світовим банком і ЄБРР. Знову будується конструктивний діалог і добросусідські відносини з Угорщиною, Румунією, Польщею. Більш того, з Польщею і Литвою заснована платформа для політичної, економічної і соціальної взаємодії «Люблінський трикутник».

12. Медреформа

Наше завдання - зберегти позитивні моменти медичної реформи, виправити помилки таким чином, щоб вона влаштовувала і пацієнтів, і медиків усіх рівнів.

13. Місцеві вибори та питання «самому собі»

25 жовтня в Україні пройдуть дуже важливі для розвитку добробуту міст, сіл і громад місцеві вибори. Президент також зазначив, що буде чекати чесні відповіді на ініційовані ним 5 питань.

14. Держава в смартфоні

2021-ий рік стане початком входження країни в режим пейперлес, тобто перехід в найближчі роки на 100% державних послуг онлайн. Більш того, фахівці створюють унікальну в світі віртуальну економічну зону «Дія.Сіті» зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом для забезпечення розвитку креативного бізнесу і залучення іноземних інвестицій.

15. Опитування і довіра

Неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі. Довіра - це не тільки про ставлення до державних органів, а й про участь людей у вирішенні проблем і прийнятті рішень. Люди повинні мати можливість впливати на актуальні питання для свого регіону і для своєї країни стільки раз, скільки буде необхідно.

16. Недоторканність і чиновники

Відбулося повне перезавантаження політичної системи - прийнятий закон про імпічмент президента.

17. Економічний розвиток

Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати. Президент наголосив на необхідності зменшення частки держави в економіці і розвитку державно-приватного партнерства. Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити всіх. Але повинні допомогти тим, хто допоможе іншим.

18. Податки на виведений капітал і нульова декларація

Час поставити крапку в цьому питанні.

19. Стратегія розвитку

Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на два, три або п'ять років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення - куди і чому повинна рухатися наша економіка до 2030-ого року. Разом з результатами аудиту держави буде представлена презентація економічних векторів України до 2030 року.

20. Що буде передано наступному президентові

Президент підкреслив, що своєму наступникові хоче передати представлену програму, виконавши кожен її пункт.