Євробачення по-американськи відбудеться в США в 2021 році

У США стартує «Євробачення» по-американськи. Пісенний конкурс American Song Contest буде проводитися між учасниками всіх штатів, за принципом таких же міжнародних конкурсів в Європі. Якщо дозволить ситуація з пандемією, то проведення першого American Song Contest заплановано на 2021 рік.

В американській версії змагатися за перемогу будуть представники 50 штатів. Взяти участь зможуть сольні виконавці, дуети та групи до шести осіб.

Складатися конкурс буде з відбіркових турів, півфіналів та великого фіналу.

За даними видання, до проведення American Song Contest буде створена академія, присвячена конкурсу. Члени цієї академії будуть відбирати з артистів і діячів культури журі.

"Уявіть, якби музика була олімпійським видом спорту і артисти з усього світу об'єдналися в боротьбі за золото. Це і є конкурс" Євробачення ". Американська версія буде відрізнятися від усього, що ви бачили раніше по американському телебаченню, поєднуючи азарт "Березневого безумства" (чемпіонат з баскетболу серед чоловічих збірних 1-го дивізіону NCAA) і плей-офф НФЛ з артистизмом і красою музичних виступів світового рівня ", - відзначили продюсери проекту.

Нагадаємо, традиційне Євробачення в цьому році було скасовано через пандемію коронавируса. Наступні конкурс пройде в Роттердамі з 18 по 22 травня.