Євробачення по-американськи відбудеться в США в 2021 році

У США стартує «Євробачення» по-американськи. Пісенний конкурс American Song Contest буде проводитися між учасниками всіх штатів, за принципом таких же міжнародних конкурсів в Європі. Якщо дозволить ситуація з пандемією, то проведення першого American Song Contest заплановано на 2021 рік.
В американській версії змагатися за перемогу будуть представники 50 штатів. Взяти участь зможуть сольні виконавці, дуети та групи до шести осіб.
Складатися конкурс буде з відбіркових турів, півфіналів та великого фіналу.
За даними видання, до проведення American Song Contest буде створена академія, присвячена конкурсу. Члени цієї академії будуть відбирати з артистів і діячів культури журі.
Нагадаємо, традиційне Євробачення в цьому році було скасовано через пандемію коронавируса. Наступні конкурс пройде в Роттердамі з 18 по 22 травня.
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