Євросоюз прийняв рішення призупинити будівництво Північного потоку-2

21:28 21 жовтня Київ, Україна

У зв'язку з реакцією Росії щодо недавніх подій в Білорусі, а також отруєння Олексія Навального Європейським союзом було прийнято рішення тимчасово призупинити будівництво Північного потоку-2.

Нагадаємо, що Володимир Путін підтримує кандидатуру Олександра Лукашенка на посаді президента Білорусі, в той час, як більша частина населення країни не вірить в чесні вибори і вимагає повалення "останнього диктатора Європи". Також глава Кремля стверджує, що не має ніякого відношення до отруєння опозиціонера і головного претендента на пост президента РФ - Олексія Навального.

У той же самий час весь світ розуміє, що Путін явно бреше. Більш того, він відкрито говорить, що європейські лідери помиляються в своїх твердженнях, прямо їм в обличчя, тим самим показуючи, що всі навколо є дурними і неосвіченими, крім нього.

Європейські країни не можуть прийняти такого "сусіда" і все, що він пропонує. Саме тому на порядку денному в ЄС стоїть питання про повне припинення будівництва Північного потоку-2.

Попереджень на адресу Кремля було досить. Європа, будучи оплотом демократії та цивілізації, не могла погрожувати фізичною розправою Росії. Після анексії Криму та окупації Луганської та Донецької областей була введена низка санкцій, в тому числі і з боку США. Це був значний удар по економіці країни. Росіяни значною мірою відчули, наскільки складніше стало жити. Однак самого Путіна це нітрохи не злякало і не торкнулося. Він і далі продовжив захоплювати сусідні території.

Припинення будівництва Північного потоку-2 ще більше вдарить по економіці Росії, адже в такому випадку Путін втратить головного імпортера природного газу. При такому розкладі всі олігархи відчують на своїх гаманцях наскільки вони, разом з їхнім лідером, були неправі.

Це стане знаком, що не треба проводити хакерські атаки на території України та інших країн, не треба вести інформаційну війну і дезінформувати своїми ЗМІ, не треба втручатися у вибори і пропагувати насильство і тиранію.

Не варто, звичайно ж, забувати і про інші методи і важелі тиску, які можна використовувати. Але зупинка будівництва Північного потоку-2 стане дуже гучним і чітким сигналом до того, що Путіну слід зупинитися.