Європейський Союз витісняє Росію із Південного Кавказу

20:14 19 жовтня Київ, Україна

Росія остаточно втратила кредит довіри у Єревані. Водночас, Європейський Союз рішуче перехопив ініціативу до своїх рук і, очевидно, зможе вирішити багаторічне протистояння, тим самим скасовуючи російський військовий вплив у регіоні, вважають політологи. Це було викликано черговою відсутністю очікуваної від Росії реакції щодо конфлікту між Азербайджаном та Вірменією (Країною ОДКБ).

6 жовтня на полях першого з'їзду Європейського політичного співтовариства у Празі відбулися історичні зустрічі лідерів Вірменії та Азербайджану, а також Франції та Туреччини.. За посередництвом голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Франції Еммануеля Макрона зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна принесла значний прогрес на шляху до нормалізації відносин та припинення конфлікту між двома південнокавказькими республіками.

Згідно з ідентичними заявами Європейської ради та Франції, Вірменія та Азербайджан формально зобов'язалися визнати територіальну цілісність один одного. У заявах говорилося: “Вірменія та Азербайджан підтвердили свою прихильність до Статуту Організації Об'єднаних Націй та Алма-Атинської декларації 1991 року, відповідно до яких обидві сторони визнають територіальну цілісність та суверенітет один одного”. Цей мирний саміт відбувся одразу після нещодавньої ескалації на вірмено-азербайджанському державному кордоні, внаслідок якої Азербайджан узяв під контроль деякі спірні райони, на які Вірменія претендувала як на частину своєї міжнародно визнаної території.

Угода про взаємне визнання територіальної цілісності, таким чином, відкриває вікно можливостей для прискорення процесу делімітації та демаркації та усунення територіальних суперечок, які підживлювали ці збройні сутички.. Це питання знаходить своє відображення і у вищезгаданих заявах, згідно з якими Єреван і Баку підтвердили, що їхнє взаємне визнання територіальної цілісності та суверенітету “стане основою для роботи комісій з делімітації кордону і що наступне засідання прикордонних комісій відбудеться у Брюсселі до кінця. Прикордонна комісія, яка була створена за результатами саміту за посередництва Європейського

Союзу 22 травня і з того часу провела два засідання, раніше мала зібратися у листопаді 2022 року відповідно до угоди на саміті 31 серпня. Проте скликання наступної зустрічі, швидше за все, збігатиметься з розгортанням цивільної місії ЄС вздовж вірмено-азербайджанського кордону, що є ще одним ключовим підсумком празького саміту. Місію ЄС буде розгорнуто на території Вірменії вздовж кордону з Азербайджаном у жовтні 2022 року максимум на два місяці. На полях празького саміту відбулася ще одна знакова подія – перша зустріч Пашиняна з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Як повідомляється, лідери двох країн обговорили подальші кроки щодо нормалізації турецько-вірменських відносин, зокрема щодо відкриття сухопутного кордону для громадян третіх країн та здійснення прямих вантажних авіаперевезень між Вірменією і Туреччиною. До підписання мирної угоди між Баку та Єреваном, заяви про нормалізацію відносин поки що залишаються лише словами. Проте, якщо документ буде підписано,

Європейський Союз стане новим гарантом безпеки на Південному Кавказі. Раніше Росія брала участь у переговорному процесі між Вірменією та Азербайджаном, проте це не давало жодних результатів, оскільки при підписанні мирної угоди Анкара отримувала доступ до нового сухопутного коридору через Вірменію з Центральної Азії та Китаю. Наприкінці жовтня, мабуть, у Кремля залишиться лише формальний вплив над Вірменією.. Новим гарантом безпеки у регіоні стане Європейський Союз разом із Туреччиною.