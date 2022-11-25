Європарламент визнав Росію – країною-спонсором тероризму: що кажуть експерти

22:23 25 листопада Київ, Україна

Європарламент нарешті визнав Росію – країною-спонсором тероризму. Це справді історичне рішення. У найближчому майбутньому можна буде побачити, наскільки агресивнішою стане риторика західних партнерів щодо Путіна, Кремля та всього російського державного утворення.. Крім того, майбутні санкції, військова, економічна допомога Україні посиляться.



На сьогоднішній день у світі існує чотири держави-спонсори тероризму – Куба, Сирія, Іран, КНДР. Як відомо, проти них запроваджено санкції. Найголовніше – представники урядів терористичних держав не мають дипломатичної недоторканності.





Оголосивши Росію державою-спонсором тероризму, Європарламент зробив наступний крок на шляху притягнення до відповідальності усієї верхівки Кремля.. Створення міжнародного трибуналу тепер не просто загроза, а реальність, яка невдовзі має здійснитися.



Кубу звинуватили у підтримці революційних рухів в іспаномовних країнах та в Африці. Іран є притулком для терористів і надає їм фінансову та військову підтримку. Сирія набула статусу з тієї ж причини, що й Іран.. КНДР вважається спонсором тероризму за надання притулку членам ліги Червона армія Японії, тортури ув'язнених, вбивство зведеного брата Кім Чен Іна отруйною речовиною.



Росія протягом усього свого існування під проводом Путіна цькувала людей на території РФ і навіть у країнах НАТО, нею спонсорувалися терористи Донбасу, ПВК «Вагнер», бойовики Кадирова. Зрештою, ось уже кілька місяців Росія не припиняє ударів по цивільній інфраструктурі України, а на полі бою використовує заборонені Женевською конвенцією боєприпаси.. До того ж – Путін та його підопічні регулярно шантажують світ ядерним ударом, а окупанти продовжують утримувати та обстрілювати Запорізьку АЕС, що загрожує виникненням техногенної катастрофи на території країн ЄС. Оголосивши Росію державою-спонсором тероризму, Європарламент зробив наступний крок на шляху притягнення до відповідальності усієї верхівки Кремля.. Створення міжнародного трибуналу тепер не просто загроза, а реальність, яка невдовзі має здійснитися.Кубу звинуватили у підтримці революційних рухів в іспаномовних країнах та в Африці. Іран є притулком для терористів і надає їм фінансову та військову підтримку. Сирія набула статусу з тієї ж причини, що й Іран.. КНДР вважається спонсором тероризму за надання притулку членам ліги Червона армія Японії, тортури ув'язнених, вбивство зведеного брата Кім Чен Іна отруйною речовиною.Росія протягом усього свого існування під проводом Путіна цькувала людей на території РФ і навіть у країнах НАТО, нею спонсорувалися терористи Донбасу, ПВК «Вагнер», бойовики Кадирова. Зрештою, ось уже кілька місяців Росія не припиняє ударів по цивільній інфраструктурі України, а на полі бою використовує заборонені Женевською конвенцією боєприпаси.. До того ж – Путін та його підопічні регулярно шантажують світ ядерним ударом, а окупанти продовжують утримувати та обстрілювати Запорізьку АЕС, що загрожує виникненням техногенної катастрофи на території країн ЄС.



Приводів для визнання Росії державою-спонсором тероризму накопичилося достатньо і це слід зробити вже давно. Але члени НАТО, насамперед країни ЄС, залишалися залежними від російських енергоресурсів. Крім того, Кремль погрожував розривом дипломатичних відносин зі США, якщо РФ буде “удостоєно” відповідного їй статусу. Але Захід, мабуть, максимально знизив залежність від російського газу та нафти, що й дало можливість ухвалення відповідного рішення, адже крім енергоресурсів Росія більше нічого не може запропонувати.



Але важливе інше. 21 листопада Генасамблея НАТО визнала РФ терористичним режимом і вже 23 листопада Європарламент ухвалив аналогічне рішення. Очевидно, одне – наслідок іншого. Але обидві події відбулися невдовзі після проведеної зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіня на саміті G20 в Індонезії, що відбувся 15-16 листопада.. Очевидно, рішення не було ухвалено без огляду на Китай. Це означає, що Пекін дотримується свого слова – “підтримувати Захід у прагненні якнайшвидше закінчити війну”. Путін вкотре отримав удар у спину і, мабуть, вперше прийняв правильне для себе рішення, не бути присутнім на саміті G20 особисто. Приводів для визнання Росії державою-спонсором тероризму накопичилося достатньо і це слід зробити вже давно. Але члени НАТО, насамперед країни ЄС, залишалися залежними від російських енергоресурсів. Крім того, Кремль погрожував розривом дипломатичних відносин зі США, якщо РФ буде “удостоєно” відповідного їй статусу. Але Захід, мабуть, максимально знизив залежність від російського газу та нафти, що й дало можливість ухвалення відповідного рішення, адже крім енергоресурсів Росія більше нічого не може запропонувати.Але важливе інше. 21 листопада Генасамблея НАТО визнала РФ терористичним режимом і вже 23 листопада Європарламент ухвалив аналогічне рішення. Очевидно, одне – наслідок іншого. Але обидві події відбулися невдовзі після проведеної зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіня на саміті G20 в Індонезії, що відбувся 15-16 листопада.. Очевидно, рішення не було ухвалено без огляду на Китай. Це означає, що Пекін дотримується свого слова – “підтримувати Захід у прагненні якнайшвидше закінчити війну”. Путін вкотре отримав удар у спину і, мабуть, вперше прийняв правильне для себе рішення, не бути присутнім на саміті G20 особисто.



Що стосується більш предметного результату після оголошення Росії державою-спонсором тероризму, то Європейський парламент закликав ЄС і країни, які до нього входять, вжити заходів щодо “всеосяжної міжнародної ізоляції РФ”, у тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН. Це також передбачає відмову від проведення офіційних заходів на території РФ, подальше скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками "до абсолютно необхідного мінімуму". Євродепутати закликають країни-члени ЄС закрити та заборонити пов'язані з урядом з Росією установи, такі як російські центри науки і культури та організації та асоціації російської діаспори, “які діють під егідою та під керівництвом російських дипмісій та просувають російську держпропаганду у світ”. Європарламент закликає Раду ЄС включити до списку терористів Євросоюзу ПВК «Вагнер» та 141-й спеціальний моторизований полк кадировців, а також інші озброєні групи, що фінансуються Росією, та загони ополчення, наприклад, діючі на окупованих територіях України. Що стосується більш предметного результату після оголошення Росії державою-спонсором тероризму, то Європейський парламент закликав ЄС і країни, які до нього входять, вжити заходів щодо “всеосяжної міжнародної ізоляції РФ”, у тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН. Це також передбачає відмову від проведення офіційних заходів на території РФ, подальше скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками "до абсолютно необхідного мінімуму". Євродепутати закликають країни-члени ЄС закрити та заборонити пов'язані з урядом з Росією установи, такі як російські центри науки і культури та організації та асоціації російської діаспори, “які діють під егідою та під керівництвом російських дипмісій та просувають російську держпропаганду у світ”. Європарламент закликає Раду ЄС включити до списку терористів Євросоюзу ПВК «Вагнер» та 141-й спеціальний моторизований полк кадировців, а також інші озброєні групи, що фінансуються Росією, та загони ополчення, наприклад, діючі на окупованих територіях України.