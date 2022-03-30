Європа обурена отруєнням Навального і відмовою Росії від розслідування

20 серпня 2020 року був отруєний політичний опонент Путіна - Олексій Навальний. На запит Європи про проведення розслідування Кремль відповів відмовою, запевнивши європейських лідерів, що Навальний зовсім не був отруєний, і вони тут ні до чого.
Після телефонної розмови з Емманюелем Макроном з'ясувалося, що Путін зовсім не визнає той факт, що Олексій Навальний був отруєний, і спростовує прямі докази того, що при наданні першої медичної допомоги йому вкололи атропін - протиотруту проти отруєння отрутами. Більш того, глава РФ сказав Макрону, що німецькі лікарі в лікарні Шаріте некваліфіковані, вони і раніше ставили невірні діагнози, а тепер намагаються маніпулювати Росією. Цю телефонну розмову згодом назвали розмовою глухих.
Ангела Меркель також обурена поведінкою Путіна. За її словами, ЄС має намір налагодити відносини з Росією і прийти до цивілізованих відносин з країною, яка могла б мати не тільки енергетичну вигоду, а й почати співпрацювати в науковому сегменті. Однак на цей момент, за словами федеральної канцлерки, це неможливо. Їй навіть довелося призупинити будівництво такого необхідного для Німеччини "Північного потоку-2".
На що ж розраховував Путін, витворивши такі речі? А саме на те, що він і далі зможе усувати своїх політичних опонентів "Новачком" або ж іншими летальними методами.
Вся річ в тому, що Москва, а саме СРСР, раніше був наддержавою, що давало грандіозні переваги. Кремлю боялися заперечити через острах стати наступним, і ніхто нічого не міг протиставити могутній ядерній державі.
Однак тепер Росія лише тліюче вугіллячко тієї бойової потужності, яка була раніше. Путін не може діяти так, як секретарі партії. Йому доведеться піти з поста президента, щоб Росія знову почала розвиватися, адже перебудувати своє мислення у нього вже не вийде.
Своїми діями він спровокував початок процесу про повне припинення завершеного на 97% будівництва "Північного потоку-2". Тим самим Росія ризикує втратити свого головного імпортера газу. А це втрата 3% ВВП щорічно.
Путін хоче перекривати Україні газ в будь-який момент, коли забажає, втручатися у вибори різних країн, якщо йому це вигідно, вбивати політичних опонентів, якщо вони йому починають заважати. При цьому, щоб як і за часів СРСР, всі інші мовчали, боячись його гніву. Але Росія далеко не та країна, з якою будуть рахуватися при нинішньому президенті.
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