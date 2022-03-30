Європа обурена отруєнням Навального і відмовою Росії від розслідування

20 серпня 2020 року був отруєний політичний опонент Путіна - Олексій Навальний. На запит Європи про проведення розслідування Кремль відповів відмовою, запевнивши європейських лідерів, що Навальний зовсім не був отруєний, і вони тут ні до чого.

Після телефонної розмови з Емманюелем Макроном з'ясувалося, що Путін зовсім не визнає той факт, що Олексій Навальний був отруєний, і спростовує прямі докази того, що при наданні першої медичної допомоги йому вкололи атропін - протиотруту проти отруєння отрутами. Більш того, глава РФ сказав Макрону, що німецькі лікарі в лікарні Шаріте некваліфіковані, вони і раніше ставили невірні діагнози, а тепер намагаються маніпулювати Росією. Цю телефонну розмову згодом назвали розмовою глухих.

Ангела Меркель також обурена поведінкою Путіна. За її словами, ЄС має намір налагодити відносини з Росією і прийти до цивілізованих відносин з країною, яка могла б мати не тільки енергетичну вигоду, а й почати співпрацювати в науковому сегменті. Однак на цей момент, за словами федеральної канцлерки, це неможливо. Їй навіть довелося призупинити будівництво такого необхідного для Німеччини "Північного потоку-2".