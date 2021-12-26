Європа та США попередили Росію від вторгнення в Україну

09:24 26 грудень Київ, Україна

Після переговорів Байден і Путіна 7 грудня ЗМІ активно обговорюють попередження американського президента , які він висловив російському. В ЄС також підтримують слова Байдена і говорять про “ жорсткішу відповідь, ніж після російської атаки проти України у 2014 році ”. Але конкретики, ні в одному, ні в іншому випадку немає.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель на раді ЄС у Брюсселі у понеділок , 13 грудня, заявив, що у разі вторгнення в Україну, Росія зазнає важких економічних та політичних наслідків.. Тим самим він практично повторив слова американського президента Джозефа Байдена, які той уже кілька разів говорив щодо санкцій проти РФ у разі ескалації конфлікту .

Путін чудово мав розуміти та передбачати реакцію Заходу на його переміщення військової сили до кордонів України, а також інформацію, яку розтиражували ЗМІ, нібито, здобуту із катівні Кремля про напад узимку 2022 року.. Швидше за все, відомості про “ можливий напад ” були вкиданням. Ця інформація, гаряче сприйнята країнами Заходу, допомогла Путіну основну мету – діалог з Байденом.. Адже у разі проведення переговорів зі світовими лідерами російський президент підтверджує свою легітимність.

Проте “ попередження ” та “ стурбованість ” Заходу не несуть у себе будь-якої конкретики. Так, санкції, так , " економічний жах " , так , " політичний крах " Росії на світовій арені. Але що саме зроблять лідери ЄС і Байден, якщо Путін все ж таки вирішить напасти на Україну, нехай не взимку 2022 року, а, можливо, пізніше. Було чути про відключення від міжнародної системи SWIFT, про неможливість запуску «Північного потоку-2». Але від системи SWIFT, за доступною інформацією, можуть відключати протягом кількох років через масштабну бюрократичну процедуру, а припинення «Північного потоку-2» виглядає дуже логічним за такого сценарію, адже інакше це дискредитувало б ЄС.

На питання Жозепу Боррелю про які саме заходи говорять ЄС , коли заходить мова про санкції проти РФ, він відповів : “ Це ряд сценаріїв, які Рада розгляне та вивчить різні можливості, щоб знайти заходи для кожної можливості. Це звичайна практика в такій ситуації: до кожного сценарію знаходять відповідь. Очевидно, що я не можу уявити цей аналіз публічно ” . Тобто знов-таки – жодної конкретики. Звичайно, Боррель, Байден, члени ЄС говорять про “ беззастережну підтримку територіальної цілісності України ” , вони допомагають фінансово, надають зброю і це дуже важливо.. Проте ця ситуація викликає неоднозначні думки.

Складається враження, що країни Заходу і Росія ніби навмисне розіграли, свого роду " вистава " , щоб кожен досяг свого: Путін - підкреслив свою значущість, залучив США до процесу врегулювання ситуації на Донбасі ; Байден показав, що він є регулятором російської агресії, підняв свій рейтинг в Америці; ЄС – показали, що підтримують рішення американського президента і також наголосили на значущості союзу. Україна для всіх ніби стала зручним майданчиком для демонстрації свого політичного впливу і всі ніби забули, що на сході країни йде війна, гинуть люди, і що необхідно припинити кровопролиття шляхом конкретних дій, яких, мабуть, найближчим часом не передбачається.