Європа та США попередили Росію про негативні наслідки вторгнення в Україну

21:20 14 грудень Київ, Україна

Після переговорів Байдена і Путіна 7 грудня ЗМІ активно обговорюють попередження американського президента, які він висловив російському. В ЄС також підтримують слова Байдена і говорять про “ жорсткішу відповідь, ніж після російської атаки проти України у 2014 році”. Але конкретики ні в одному, ні в іншому випадку немає.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель на Раді ЄС у Брюсселі в понеділок, 13 грудня, заявив, що у разі вторгнення в Україну, Росія зазнає тяжких економічних та політичних наслідків. Тим самим він практично повторив слова американського президента Джозефа Байдена, які той уже кілька разів говорив щодо санкцій проти РФ у разі ескалації конфлікту.

Путін чудово мав розуміти та передбачати реакцію Заходу на його переміщення військової сили до кордонів України, а також інформацію, яку розтиражували ЗМІ, нібито, здобуту із катівні Кремля про напад узимку 2022 року. Швидше за все, відомості про “можливий напад” були вкиданням. Ця інформація, гаряче сприйнята країнами Заходу, допомогла Путіну досягнути основної мети – діалогу з Байденом. Адже у разі проведення переговорів зі світовими лідерами російський президент підтверджує свою легітимність.

Проте “попередження” та “стурбованість” Заходу не несуть у собі будь-якої конкретики. Так, санкції, так, "економічний жах", так, "політичний крах" Росії на світовій арені. Але що саме зроблять лідери ЄС і Байден, якщо Путін все ж таки вирішить напасти на Україну, нехай не взимку 2022 року, а, можливо, пізніше. Було чути про відключення від міжнародної системи SWIFT, про неможливість запуску «Північного потоку-2». Але від системи SWIFT, за доступною інформацією, можуть відключати протягом кількох років через масштабну бюрократичну процедуру, а припинення «Північного потоку-2» виглядає дуже логічним за такого сценарію, адже інакше це дискредитувало б ЄС.

На питання Жозепу Боррелю, про які саме заходи говорять у ЄС, коли заходить мова про санкції проти РФ, він відповів: “Це низка сценаріїв, які Рада розгляне та вивчить різні можливості, щоб знайти заходи для кожної можливості. Це звичайна практика в такій ситуації: до кожного сценарію знаходять відповідь. Очевидно, що я не можу представити цей аналіз публічно”. Тобто знов-таки – жодної конкретики. Звичайно, Боррель, Байден, члени ЄС говорять про “беззастережну підтримку територіальної цілісності України”, вони допомагають фінансово, надають зброю і це дуже важливо. Проте ця ситуація викликає неоднозначні думки.

Складається враження, що країни Заходу та Росія ніби навмисне розіграли свого роду "виставу", щоб кожен досяг свого: Путін - підкреслив свою значущість, залучив США до процесу врегулювання ситуації в Донбасі; Байден показав, що він є регулятором російської агресії, підняв свій рейтинг в Америці; ЄС – показав, що підтримує рішення американського президента і також наголосив на значущості союзу. Україна для всіх ніби стала зручним майданчиком для демонстрації свого політичного впливу і всі ніби забули, що на сході країни йде війна, гинуть люди, і що необхідно припинити кровопролиття шляхом конкретних дій, яких, мабуть, найближчим часом не передбачається.