Евакуація до Росії: що чекає на жителів Донбасу в Ростовській області

16:06 23 лютий Київ, Україна

Російська влада поспішно організувала евакуацію жителів Донбасу з територій самопроголошених республік ДНР і ЛНР. З 18 лютого автобуси з жінками та дітьми перетинають кордон сусідньої держави.

Причина термінового відправлення жителів Донбасу в РФ – «можливий наступ української армії». Саме вона була названа лідерами-самопроголошених невизнаних республік ЛНР та ДНР у зверненні до російської влади від 16 лютого 2022 року.

Журналісти видання, "Медуза", яке оголосили іноагентом у Російській Федерації, зустрілися з біженцями, які прибули на територію Ростовської області.. У своєму матеріалі вони пишуть про те, що для багатьох евакуація стала несподіванкою, причому не тільки для біженців, а й для влади Ростовської області.. До приїзду евакуйованих ніхто не був готовий.

Дитячий табір "Котлобудівник": двері на замку

Хутор Червоний десант розташований за 15 кілометрів від Таганрога. Вранці 19 лютого наступного дня після початку евакуації сюди прибули перші біженці. “Щасливчики” у кількості 750 осіб заселилися до дитячого табору «Котлобудівник». До полудня всі місця були зайняті та двері табору зачинили на замок.

Що робити тим, хто не помістився ніхто не знає. Сотні людей просто стоять за воротами просто неба.

Біженців у Ростовській області ніхто не чекав

Біженці, що розчарувалися, шукають можливість зняти житло за свій рахунок, тому що розселяти їх, схоже, ніхто не планує. У Ростовській області, як виявилося, на них ніхто не чекав. Ситуація ускладнюється тим, що наближається туристський сезон і ціни на нерухомість просто неймовірні. Про ті 10 тисяч рублів, які Путін пообіцяв роздати кожному евакуйованому, ніхто з тих, хто “зустрічає”, навіть і не заїкається.

Діти із Донецького інтернату слухняно сидять в автобусі. Чекають.

Водії автобусів теж чекають - особливих розпоряджень та супроводжуючих автомобілів силових структур. Скільки чекати та куди везти людей ніхто не знає. Повідомляється лише, що до наступної точки, куди доставлять евакуйованих -130 км.

Водії автобусів розповідають про те, що у них скінчилася солярка, що вони не сплять уже понад добу. Їхати далі вони відмовляються.

«Супутник» та «Зірка»: евакуація триває

Приблизно за 20 км від Червоного десанту розташоване село Миколаївка та Дитячий оздоровчий комплекс «Супутник» на березі Азовського моря.. Сюди також привезли людей із Донбасу

Вхід охороняється поліцейськими у повній амуніції. Через дорогу від воріт припарковано близько 20 машин з номерами ДНР. Це люди, які евакуювалися самостійно, не на автобусах, а на власному транспорті. У «Супутнику» теж скінчилися місця. Тут розмістили 700 людей.

Тим, хто не потрапив до числа щасливих володарів “місця під сонцем”, пропонують вирушити до санаторію «Зірка» у хуторі Рожок — за кілька кілометрів від Наталіївки. Що чекає на людей там - невідомо.

Взагалі, невідомість – це найбільша проблема на даний момент. Жодної офіційної інформації від влади немає. Чітких вказівок щодо розміщення - теж. Багатьох евакуйованих побоюються, що всіх розселити не зможуть. Немає жодної інформації про кількість пунктів, призначених для розміщення біженців. Точна кількість людей, які прибули з Донбасу до Росії, теж невідома.

Надвечір 19 лютого людей нарешті посадили в автобуси і повезли. Куди? Як довго доведеться їм ще блукати? Відповідей на це запитання немає. А ось у бік Донбасу з Росії вже вирушили військові КамАЗи з написом «Люди». Після ними вантажні машини з табличками «Боєприпаси».