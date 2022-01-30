Чи є у Росії друзі: взаємини з Китаєм

21:48 13 вересень Київ, Україна

На світовій арені Путін продовжує залишатися негативним персонажем. Союзні країни Росії являють собою суміш екстремістських організацій і не визнаних народних республік. Однак в цьому списку є і справжні, розвинені країни, такі як Китай . Однак, чи є Китай союзником для РФ? Наші журналісти зібрали кілька фактів про політичні відносини Москви та Пекіна, висновки робити вам.

Після закінчення холодної війни Росія втратила колишню сферу впливу, в той час, як США почали звільняти пострадянські країни від застою та тиранії. Прийшовши до влади, Путін вирішив знайти собі союзника, з яким можна було б повернути колишню могутність і вирішальне право голосу на світовій арені. Такою країною став Китай, що стрімко розвивається.

На момент укладення негласних союзних відносин Китай вже перевершував Росію в плані економічного та політичного розвитку. Тому китайці й скористалися цією угодою для ще більш стрімкого розвитку та захоплення світової влади.

Путін стверджує, що китайський лідер Сі Цзіньпін завжди мовчки підтримував вторгнення російської армії на схід України, а також анексію Криму, проте сам Сі неодноразово підкреслював на міжнародних самітах, що засуджує дії Росії, тим самим виставляючи Путіна брехуном. Китай прекрасно пам'ятає, як Росія так само відвоювала частину Маньчжурії.

Кремль заявляє про співпрацю з китайським кібернетичним управлінням, яке допомагає Росії не допускати витоку секретної інформації на захід. Однак Китай неодноразово був викритий хакерами в крадіжці урядових даних Кремля. Таким чином, Китай придбав черговий важіль тиску на Путіна.

Російські ЗМІ висвітлюють інформацію про щоденні угоди двох правителів у сферах сільськогосподарської продукції, корисних копалин або металургійних виробів. Але вони є мізерними у порівнянні з постачаннями все тих же товарів з США. Китайський уряд показує, що вони підтримують своїх "друзів" і розвивають торговельні відносини з ними, проте це виглядає не більш ніж трюк з їхнього боку, для утримання РФ на короткому повідцю.

Сі Цзіньпін відправляє в Росію, через приватні канали, набагато більше китайського браку та підробок, тим самим "вбиваючи" національного виробника, який стає більш дорогим в умовах безгрошів'я в країні та часом позамежної дешевизни китайських товарів.

Не так давно Путін віддав частину території Росії Китаю задарма. Також Китай орендує землі Сибіру для заготівлі лісу та отримує безвідсоткові кредити від самої Росії для підтримки своєї справи на її території. Далі китайці виготовляють меблі та продають по всьому світу й назад в РФ, тим самим знову-таки "знищуючи" внутрішнього виробника в ціні.

То як Кремль може вважати союзною державою ту, яка постійно використовує ресурси РФ для збільшення своєї економіки і діє здебільшого як паразит. Мабуть, Путін опинився в патовій ситуації - або паразитарний союз з Китаєм, або підпорядкування ідеалам США.