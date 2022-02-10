Чи є у Казахстану національні інтереси в Білорусі

11:33 20 вересень Київ, Україна

Казахстан виходитиме з національних інтересів при вирішенні питання про впровадження сил ОДКБ в республіці Білорусь.

ОДКБ - організація договору про колективну безпеку. У неї входять такі країни як: Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія, Таджикистан і Узбекистан. Основним завданням організації є військово-економічний захист один одного. Вони зобов'язуються надавати військову допомогу в разі нападу зовнішніх загарбників або терористичних актів.

Як заявляє заступник міністра закордонних справ Казахстану Ержан Ашикбаєв, вони будуть продовжувати стежити за розвитком справ в Білорусі і лише при прямому зверненні Олександра Лукашенка почнуть діяти за договором ОДКБ.

На даний момент Казахстан знаходиться в режимі очікування. Вони чекають відмашки Путіна для того, щоб ввести війська сил ОДКБ в Білорусь, тим самим спровокувати збройний конфлікт і звинуватити в цьому західні країни. Однак сама Росія буде перебувати осторонь.

Можливо, що саме з третьої країни почнуть захоплення Білорусі, адже твердження - "...виходячи з національних інтересів...", каже, лише про одне. Як може країна, яка перебуває за кілька тисяч кілометрів від Білорусі, керуватися особистими національними інтересами для введення військ в іншу країну, нехай і дружню? Які саме інтереси можуть бути у Казахстану на території країни, де немає ніяких масштабних покладів копалин і глобального виробництва.

Очевидно, що Путін, будучи неофіційним главою всіх країн, що знаходяться в складі ОДКБ, має намір "впустити" в Білорусь, Казахстан, в першу чергу. Таким чином, він зміг би зменшити обурення з боку власного населення про анексію чергової держави.

Однак введення військ можливе лише при зовнішньому втручанні і не може бути виправдане тим, що війська дружньої країни необхідні для придушення мирних протестів.

Для цього Лукашенко всіма силами намагається представити доказ того, що всі мітинги були і є централізованими і керубться із заходу. Він навіть записав діалог польського та німецького чиновників, наклав шум, щоб було правдоподібно і надав всьому світу в якості аргументу. У діалозі співрозмовники міркують про те, хто ж з їх кандидатур замінить Лукашенка на посаді президента. Але такий запис розмови був спростований країнами ЄС і не став доказом і вже тим більше аргументом для введення військ ОДКБ.

По всій видимості, заяву Казахстану в цьому ракурсі можна розцінювати як загрозу, явно націлену на те, щоб залякати Захід. Адже якщо Путін вирішить ввести війська Казахстану, і ЄС заступиться за народ Білорусі, може початися повномасштабний збройний конфлікт за участю декількох країн.

Цивілізований Захід не хоче загострювати конфлікт і намагається не втручатися в справи Білорусі.