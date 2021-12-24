Ескалація конфлікту на Донбасі

17:34 15 квітень Київ, Україна

В умовах нарощування російської військової присутності на окупованих і анексованих територіях України і демонстрації Росією агресивних намірів на Донбасі, на тимчасово окуповані території "з'їжджаються" російські пропагандисти, які відзначилися ще в 2014-2015 роках «інформаційним фейкометством» і виконанням ролі навідників для артилерії.



Для ескалації конфлікту і введення військ з метою «порятунку народу Донбасу від українських карателів» РФ необхідний «легальний привід»... Провокація... Фейк про нібито вбиту дитину скинутою дроном ЗСУ бомбою розвінчаний, незважаючи на активне поширення цієї «сенсації» на всіх інформмайданчиках ГУ ГШ ЗС РФ.



Таким чином, для продукування «більш ефективного» інфоприводу підтягується «важка артилерія» російської пропагандистської машини - кадрові співробітники ГУ ГШ ЗС РФ, які вже не один раз «позитивно» проявили себе в цьому напрямку.









Так обіцяє «висвітлювати події на Донбасі» російський «військовий журналіст», пропагандист з «Комсомольської правди» Дмитро Стешин. Судячи з його діяльності в 2014-2015 році на окупованих територіях України, Стешин завжди опинявся в епіцентрі кривавих і найжорстокіших військових дій на Донбасі: будь-який населений пункт, де «гостював» Стешин і КО, потім опинявся під артилерійським ударом з боку окупаційних військ.



Крім того, з відкритих джерел відомо, що в окупований Донбас прибули засновник пропагандистського проєкту WarGonzo Семен Пегов і «військовий» кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц, що говорить про задіювання посиленого «пропагандистського десанту».







Демонстрація явно агресивних геополітичних намірів говорить про те, що Росія відходить від гібридної і загальноприйнятої стратегії ведення війни і планує перехід до наступальних військових дій, ізолюючись від усього світу, ігноруючи, порушуючи всі міжнародні закони і правила, а також демонструючи свою безкарність.



Час покаже: це гра м'язами, відпрацювання одного зі сценаріїв надання допомоги «республіці», шляхом «добровільного» включення її до складу РФ, або масштабна військова операція...