Ще одна кібератака Росії: жертвами стали 14 членів парламенту

18:49 30 березень Київ, Україна

В цілому 14 членів парламенту і муніципальних посадових осіб в Північному Рейні-Вестфалії стали жертвами хакерської атаки. Органи безпеки Німеччини підозрюють, що за нападами стоять державні органи в Росії, а саме спецслужби ГРУ.

У п'ятницю вдень, незадовго до того, як парламентарії вийшли на роботу після великодніх канікул, на поштові скриньки президентів парламентів прийшли листи. Листи були відправлені з Управління захисту конституції землі Північний Рейн-Вестфалія. Згідно з даними, Управління із захисту Конституції отримало відомості про те, що, щонайменше, 14 членів парламенту штату і виборних посадових осіб муніципальних утворень стали жертвами хакерської атаки. Більшість політиків належать до ХДС (Християнсько-демократичний союз). Про хакерську атаку стало відомо завдяки розвідці Німеччини.

Зокрема, мова йде про небезпечні «фішингові листи», які хакери в основному розсилали на приватні адреси політиків. У них йшлося про те, що безпека поштової скриньки знаходиться під загрозою і що їй загрожує блокування. Щоб цього не сталося, політикам необхідно було перейти за посиланням. При натисканні на це посилання шкідлива програма встановлювала себе, і зловмисники отримували дані для доступу до облікового запису електронної пошти. В цей час особливо схильні до атаки приватні облікові записи електронних пошт в GMX і T-Online.

Згідно з дослідженням, за атаками стоїть хакерська група «ghostwriters», яка переслідує інтереси Росії. Органи безпеки Німеччини підозрюють, що за цим стоять російські урядові установи. З 2017 року хакери з «ghostwriters» неодноразово привертали до себе увагу так званими дезінформаційними кампаніями. Серед іншого, вони, як стверджується, поширювали неправдиві відомості про НАТО і критикували їхню присутність в Європі на спеціально створених вебсайтах.

Навесні 2015 року IT-система Бундестагу Німеччини також піддалася атаці хакерів. Повідомляється, що було отримано кілька гігабайт даних. Чому саме були атаковані політики NRW (Північний Рейн-Вестфалія), досі неясно. Управління із захисту Конституції в цей час перевіряє, чи не відбувся витік конфіденційних даних в NRW. Одинадцять з постраждалих політиків вже зв'язалися з владою і попередили їх. Не виключені й інші випадки.