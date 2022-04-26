Ще 300 млн виділить РФ на «пошуки» питної води в Азовському морі

20:51 25 липня Київ, Україна

У Криму планують провести чергову розвідку Азовського дна в пошуках прісної води. Для цього планують виділити 300 млн рублів. На жаль, в Кремлі впевнені, що видобуток води з морського дна увінчається успіхом. Однак весь процес схожий на виділення "дотацій" на забезпечення чергових чиновників.



Після перекриття Північнокримського каналу, окупаційна влада не надто поспішала вирішувати проблеми з водопостачанням півострова прісною водою. Водосховища були ще повні, загарбники були впевнені, що легко вирішать проблему, яку не могли вирішити багато поколінь до них. За сім років окупації, Росією виділялися багатомільйонні дотації на вирішення проблеми, які, по всій видимості, ділилися між чиновниками. "Їжа" для пропагандистів у вигляді звинувачення української сторони в події і нові маревні ідеї для пошуку води на півострові - ось все що було конвертовано з виділених коштів.



Однією з таких ідей став пошук підводних джерел прісної води під дном Азовського моря. Про це в Кремлі і адміністрації Криму говорили не раз. Спочатку було виділено 70 млн рублів на пошук, тепер додали ще 300 млн рублів.

Абсурдність ідеї полягає не в наявності води під морським дном, а в її якості. "Щоб Крим функціонував нормально, необхідно пустити воду по Північнокримському каналу з Каховського водосховища. Все інше - це казуїстика і вибивання грошей з народу. Північнокримський канал забезпечував півострів водою на 80%, тобто головна витрата каналу була 300 кубометрів на секунду, що дуже багато. Оскільки цієї води немає, то і замінити її нічим", - говорить старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН Юрій Медовар. Він же додає - "Є варіант поставити систему опріснення, але вони теж не дають досить чисту воду. Хороші системи опріснення виготовляються в Ізраїлі, що дуже дорого. При цьому будь-яка система опріснення забирає дуже велику кількість електроенергії, з якою в Криму теж проблема. Ще хотіли побудувати акведук і гнати воду з Дону, але у нього теж не вистачає резервів".

Необхідно також додати, що Аксьонов ще на початку червня оголосив про непридатність знайденої води під дном Азовського моря, навіть для використання її в технічних цілях.



Виходить, що дощі, які пройшли над Кримом, подарували додатковий час окупаційній владі, щоб нажитися на проблемі кримчан і в підсумку так нічого і не вирішити.