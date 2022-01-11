ЄС підтримує колективну висилку дипломатів РФ

23:49 30 квітень Київ, Україна

Політичний скандал між Чехією і Росією набирає обертів. Після того, як Чехія вислала 18 російських дипломатів з посольства в Празі і пообіцяла вислати ще 70 до кінця травня, Словаччина підтримала сусідів і також вислала 3-х дипломатів.

Країни Балтії - Литва, Латвія і Естонія також вислали російських дипломатів з посольств. Всі три країни підтримують рішення Чехії щодо висилки російських представників. Також вони висловили протести послам Росії в своїх країнах. Естонія і Латвія оголосили про висилку одного співробітника посольства РФ, Литва вислала відразу двох представників РФ.

Представник ЄС із закордонних справ Петер Стано заявив, що висилка дипломатів є рішенням виключно кожної країни окремо. Євросоюз не перешкоджає такій боротьбі проти російської агресії і втручання в суверенні країни ЄС.

Якщо згадати випадок з російськими отруювачами в Солсбері, то тоді послів РФ вислали 28 країн ЄС. Рішення про висилку не було скоординованим, але була скоординована реакція, частиною якої стала саме колективна висилка дипломатів Росії.

Тепер же ситуація ідентична. У зв'язку з неправомірними, більш того, терористичними діями Російської Федерації Євросоюз не закликає до якихось дій, а дає свободу в методах впливу союзних країн підтримати Чехію.

Ймовірно, що ще кілька країн можуть підтримати висилку російських дипломатів, але з огляду на настільки напружену ситуацію на західних кордонах РФ, можливо, на цьому реакція союзників Чехії закінчиться, щоб уникнути провокації президента Путіна. Однак самі чехи можуть продовжити "розрив" відносин з Росією і, швидше за все, надовго їх заморозять.