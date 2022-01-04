ЄС пасивно реагує на всі дії Росії

22:00 23 квітень Київ, Україна

Погіршення здоров'я Олексія Навального, кібератаки в Німеччині, нарощування російських військ на кордоні з Україною. Чим агресивніше стають дії Росії, тим пасивніше на них реагує Європа. З початку квітня відбулося кілька подій, які показали, що в Кремлі і не думають зупинятися.

Почати можна з того, що опозиціонер Олексій Навальний продовжує вимагати в колонію особистого лікаря, який зміг би надати йому допомогу в зв'язку з болем в спині, нозі і нирках. Щоб його вимоги виконали, він оголосив голодування з 31 березня і на сьогодні його загальний фізичний стан сильно погіршився.

У США пригрозили, що притягнуть до відповідальності Росію, в разі загибелі опозиціонера. Як саме це збираються робити, ніхто не говорить. У Литві припустили, що це можуть бути нові персональні санкції проти тих, хто утримує Навального в тюрмі.

Продовжити слід тим, що на кордонах з Україною європейські спостерігачі нарахували понад 120 тис. російських військових. Також в пресі з'явилася інформація про те, що Росія приступила до будівництва військових госпіталів. За словами Жозепа Борреля, ризик подальшої ескалації конфлікту очевидний. Проте все той же верховний представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки Боррель заявив, що зараз немає ніякого руху щодо введення або розробки нових санкцій проти Росії.

Тепер можна додати, що 17 квітня влада Чехії вислала 18 російських дипломатів і звинуватила Росію в теракті у Врбетіце в 2014 році. Спецслужби країни надали першому віцепрем'єру, як він сказав, "вагомі докази", що це були ті ж агенти ГРУ, що отруїли Скрипалів у Солсбері. Однак чеський прем'єр-міністр почав захищати Росію, стверджуючи, що це не було актом тероризму.

Що стосується дій російських хакерів, які здійснили кібератаки на німецькі установи, компанії та політиків, ЄС також, крім слів попередження і невдоволення, ніяк не відреагував.

Цікаво те, що міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер говорить про Росію як про антиліберальну і антидемократичну країну, а також підтверджує думку про те, що Путін загрожує безпеці не тільки України, але і всієї Європи. У той самий час вона не бачить причин, щоб зупинити будівництво «Північного потоку - 2», за допомогою якого Європа буде отримувати газ з Росії.

ЄС весь час вводить персональні санкції проти окремо взятих людей, які хоч і є "гвинтиками" в механізмі влади Кремля, але не здатні припинити агресію, витікаючу від головнокомандувача РФ. Прохання про введення секторальних санкцій, які були б дійсно ефективні, ЄС не готовий розглядати.

Мимоволі виникає відчуття, що країни Європи, як приклад ліберальних і демократичних країн, не можуть ігнорувати дії Росії, тому весь час засуджують і критикують Кремль. У той самий час, боячись втратити вигоду, яку принесе «Північний потік - 2», вони не хочуть посилювати відносини з Путіним до критичного мінімуму, тому і доводиться вигадувати виправдання терактів в Чехії, мовчки ковтати атаки російських хакерів і "сподіватися на те, що Путін все ж таки не нападе на Україну, оскільки його просять про це Меркель і Байден".