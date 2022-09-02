ЄС знайшов спосіб компенсувати нестачу російського палива

09:34 11 серпня Київ, Україна

18 липня Європейська комісія підписала новий Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства у сфері енергетики з Азербайджаном для збільшення імпорту азербайджанського природного газу до Європи. Ця угода дозволить компенсувати нестачу російського палива, від якого відмовився ЄС.

Згідно з новим договором між Європейським союзом та Азербайджаном, Баку має постачати не менше 20 млрд кубометрів природного газу на рік до 2027 року.

"Сьогодні ми відкриваємо новий розділ в енергетичній співпраці з Азербайджаном, ключовим партнером у наших зусиллях щодо відмови від російського викопного палива", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку.

“Питання енергетичної безпеки сьогодні важливіші, ніж будь-коли”, - сказав президент Алієв, чия країна експортувала до ЄС до підписання «Меморандуму» 8,1 млрд кубометрів. Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон додала, що Азербайджан, як очікується, поставить до Європейського Союзу цього року додатково 4 млрд кубометрів палива (довівши загальний обсяг до 12 млрд кубометрів).

Поряд з експортом газу обидва партнери висловили зацікавленість у розвитку співробітництва в галузі відновлюваних джерел енергії та зв'язку. Нові азербайджанські території значно збільшили потенціал поновлюваної енергетики Азербайджану. За словами президента Алієва, "в районах Карабаху та Східного Зангезура потенціал сонячних та вітряних електростанцій становить 9200 мегават, а потенціал вітру в Каспійському морі - 157 гігават". В угоді співробітництво в галузі відновлюваних джерел енергії згадується як ключовий елемент майбутніх відносин між ЄС та Азербайджаном. Президентка Єврокомісії, підтверджуючи цей потенціал, заявила: “Поступово Азербайджан перетвориться з постачальника викопного палива на дуже надійного та помітного партнера Європейського Союзу із відновлюваних джерел енергії”.

Варто зазначити, що постачання природного газу з Азербайджану не зможе повністю замінити росію на енергетичному ринку ЄС. У той самий час це дозволить деяким країнам, де паливо споживається в менших обсягах, уникнути російських поставок. Наприклад, Болгарія, в яку «Газпром» припинив постачання газу, і влада якої дуже зацікавлена в азербайджанському газі.

На цьому етапі в ЄС заявили, що мають намір скоротити споживання газу на 15%. Постачання з Азербайджану мають покрити брак газу через скорочення вже наступного року. У Європейському Союзі твердо вирішили уникнути імпорту енергоресурсів з росії, проте роблять це ґрунтовно, попередньо знаходячи альтернативних постачальників.