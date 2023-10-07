Енергетична залежність Угорщини перетворила країну на російський регіон

23:44 06 жовтня Київ, Україна

11 вересня посол Угорщини в Росії Норберт Конколі заявив, що Будапешт, як і раніше, повністю прихильний до подальшої співпраці з Кремлем у галузі ядерної енергетики.. Заява Конколі була покликана розвіяти чутки про те, що Угорщина може замінити російське ядерне паливо для реакторів АЕС «Пакш», що діють, в центральній Угорщині за допомогою французьких постачальників..Заява угорського посла збіглася з початком підготовчих робіт з будівництва нових атомних енергоблоків ВВЕР, які будуватиме російський «Росатом» у рамках проекту розширення «Пакш-2».

Будапешт, здається, настільки ж непохитний у продовженні співпраці з Росією в галузі ядерної енергетики, як і щодо подальшого імпорту російської нафти та газу. Лише у липні 2023 року Угорщина імпортувала 412 млн. кубометрів російського газу, при цьому щомісячне внутрішнє споживання становить у середньому 300–400 мільйонів кубометрів. У серпні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Угорщина підписала угоду з «Газпромом» про постачання додаткових 5,8 млн. кубометрів газу на день через Сербію протягом наступних двох місяців. Підбивши підсумки, офіційний представник Угорщини Золтан Ковач заявив, що "завдяки Росії енергопостачання Угорщини в безпеці". Ще у вересні 2022 року Сійярто заявив у Міжнародному агентстві з атомної енергії, що "Будапешт розглядає будь-які спроби перешкодити будівництву наших атомних електростанцій як замах на суверенітет".Уряд Угорщини вже блокував і, ймовірно, продовжить блокувати будь-який потенційний пакет санкцій ЄС проти російських енергетичних компаній, особливо «Росатому» та його дочірніх компаній.

В даний час в Угорщині є чотири діючі ядерні реактори, всі вони засновані на російському проекті ВВЕР-440 і спочатку були підключені до мережі ще в 1980-х роках. Агрегати працюють на ядерному паливі, яке поставляє російська компанія «ТВЕЛ». Ця російська компанія також забезпечує паливом інші блоки ВВЕР у Європейському Союзі (Фінляндія, Чехія, Словаччина та Болгарія). Майже всі інші оператори ВВЕР у Європі перебувають у процесі відмови від Росії та забезпечення постачання альтернативного палива, наприклад, через Westinghouse і Framatome. Проте, угорські компанії, які займаються АЕС «Пакш», як і раніше, віддані постачанню російського палива..Нещодавно Угорщина підтвердила свою позицію 22 вересня, коли заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадьяр зауважив, що його країна “не бачить жодної альтернативи” постачанням російського ядерного палива на даний момент. Угорський чиновник наголосив на енергетичних потребах своєї країни і заявив, що “ніхто, окрім росіян, не може гарантувати [постачання] на нинішньому рівні”.

Хоча міжнародна критика рясніє, Угорщину мало турбує проект «Пакш-2», який фінансує Росія. Міжурядова угода була підписана в 2014 році, коли РФ погодилася побудувати та надати більшу частину фінансування - 10 млрд євро, або 80% всього проектного бюджету - на пільгових умовах. Спочатку планувалося, що два нових реактори будуть введені в експлуатацію до 2026 року.. Тепер проект планується завершити до 2030 року.Однак новий термін не слід сприймати як щось непорушне, оскільки робота над проектом все ще перебуває на початковій стадії, і терміни, як це прийнято у росіян, найімовірніше, будуть зрушені ще на кілька років.

Незважаючи на початковий оптимізм, проект «Пакш-2» зупинився на довгі роки через безліч факторів, включаючи недотримання правил внутрішнього ринку ЄС.У 2016 році Європейська комісія порушила проти Угорщини процедуру порушення прав у зв'язку з побоюваннями, пов'язаними з публічним тендером та поводженням з ядерними відходами в рамках проекту «Пакш-2». Орган припинив справу після того, як Будапешт погодився зберегти незалежність «Пакш-2» від «Пакш-1» і продавати 30% електроенергії, що виробляється нею, на відкритому ринку. Деякі європейські країни, такі як Франція та Німеччина, як і раніше, побоюються того, який вплив зробить залежність Будапешта від російських енергоносіїв на зовнішню політику Угорщини та допомогу ЄС Україні.

Тим не менш, угорські офіційні особи не бачать особливих проблем у сильній залежності своєї країни від Росії у питаннях енергетичної безпеки. Угорщина вже є нетто-імпортером електроенергії, і очікується, що її споживання електроенергії збільшиться з нинішнього рівня в 40–45 терават-годин на рік до 50–55 терават-годин на рік у найближчі десять років. На чотири ядерні реактори АЕС «Пакш», що працюють на російському ядерному паливі, загальною потужністю 2 гігавати припадає цілих 46% вироблення електроенергії в Угорщині. Поки добудовується АЕС «Пакш-2», Угорщина також прагне продовжити термін служби існуючих енергоблоків, ліцензії на експлуатацію яких закінчуються у 2030-х роках ще на 20 років..Завдяки цьому угорський енергетичний ринок стане все більш залежним від російських ядерних постачань. Це спонукало деяких членів опозиції в Угорщині закликати Будапешт провести консультації з Вишеградською групою (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) та іншими членами ЄС, щоб “не класти всі яйця в один кошик”.