Енергетична незалежність України: "Нафтогаз" приєдналася до Європейського альянсу за чистий водень

22:08 20 грудень Київ, Україна

Росія тривалий час була основним постачальником природного газу та іншого виду палива, що згоряється, для України та країн ЄС. Це дало їй можливість у нинішній ситуації шантажувати Європу та спровокувати енергетичну кризу. Статус-кво має змінитись після того, як Захід реалізує зелену ініціативу, а Україна почне експортувати водень до Європи.

1 грудня український « Нафтогаз » приєднався до Європейського альянсу за чистий водень (ECH2A ) – загальноєвропейської промислової коаліції, що просуває інвестиції в екологічно чистий H2 (водень). Цей крок передбачає майбутній експорт українського водню до ЄС. Можна стверджувати, що бачення щодо цього все ще нечітке. Про проект було офіційно оголошено 15 вересня 2021 року, і він націлений на " транспортування до 120 ГВт-год (гігават-годин) в день чистого водню з України до Німеччини до 2030 року ". Сторони ініціативи заявляють, що модернізують частину існуючих газопроводів, але також побудують нову спеціалізовану інфраструктуру – нові трубопроводи, компресорні станції тощо для створення « водневого трубопроводу », який з’єднає Україну з Центральною та Східною Європою.. Технічна здійсненність проекту зараз вивчається, і результати досліджень очікуються вже у 2022 році.

Окрім Центральноєвропейського водневого коридору, кілька компаній із регіону також беруть участь в іншому інвестиційному проекті під назвою «H2EU + Store». Ідея полягає в тому, щоб об'єднати всі сторони, необхідні для забезпечення постачання українського водню споживачам Європейського Союзу. Таким чином, офіційний меморандум про взаєморозуміння, пов'язаний з цим проектом, був підписаний не лише операторами трубопроводів, а також австрійськими та словацькими компаніями зі зберігання енергії та виробником відновлюваної енергії Eco-Optima . Це найбільший приватний оператор вітряних електростанцій та фотоелектричних станцій на Західній Україні. Одним із найяскравіших прикладів є спільний меморандум, укладений між українським « Нафтогазом » та німецькою енергетичною компанією «RWE» , підписаний у серпні 2021 року.. Слід зазначити , що в даному випадку, сторони також вивчають можливість не тільки експорту / імпорту зеленого водню, але і його похідне у вигляді аміаку, який можна було б транспортувати в Німеччину з допомогою танкерів.. Зокрема, обидві компанії мають намір запустити пілотний проект на 500 млн доларів, який може статися не пізніше 2024 року.

Спільна робота України та країн ЄС стане початком виходу з-під залежності від російського газу та нафтопродуктів. Це започаткує нову еру « зеленої енергетики», збереже екологію та зміцнить українську економіку. Реалізація проектів має бути досягнута у найближчі 10-20 років.