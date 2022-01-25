Емоційний вибух Симоньян

21:34 09 вересень Київ, Україна

Не вщухають дискусії щодо поста, опублікованого 18 липня на офіційній сторінці в Facebook головної редакторки телеканалу «RT» та інформагентства «Sputnik news» Маргарити Симоньян.



Російська вірменка Симоньян виступила з безпрецедентно образливими заявами на адресу Вірменії та її уряду, звинувачуючи керівництво країни в антиросійських настроях, і вимагаючи бути вдячними Росії за «багаторічне добро та захист».



Зокрема, Симоньян звинуватила Вірменію у відмові визнавати Крим російським, в «наповненні країни антиросійськими НКО, які навчають молодь скидати владу в Росії», у «вигнанні російських бізнесменів-вірменів», які були постійними союзниками Росії, а також, що Вірменія стала «плацдармом антиросійських сил на Кавказі»!



Підсумувала Симоньян свою промовисту заяву висловлюванням, що тепер «Росія має повне моральне право плюнути на вас і розтерти».

Природно, цей пост викликав велике обурення та критику в інформаційному просторі, особливо вірменському, аж до пропозицій оголосити Симоньян персоною нон грата у Вірменії та припинити мовлення «Спутнік- Вірменія» на території країни.



Попри задум Кремля залякати вірменів, зараз спостерігається консолідація вірменської громади та, можливо, віддалення від Москви... Залишається тільки гадати: це випадковий або спеціальний злив стратегічних планів і намірів Росії? Проблеми кадрової політики або непрофесіоналізм? Байдужість або зневажливе ставлення РФ до своїх партнерів і друзів?