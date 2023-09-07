Еліти в Росії можуть не прийняти переобрання Путіна

21:35 07 вересня Київ, Україна

Півтора роки триває повномасштабне вторгнення, яке безпідставно розпочав Путін. За цей час стало ясно, що путінізм, як режим, не тільки зжив себе, а й почав завдавати істотної шкоди. Крім народу, на який уряду РФ завжди було начхати, почали страждати еліти. З моменту заснування СРСР саме олігархічні клани обирали для себе майбутнього "лідера", як гаранта виконання домовленостей між один одним. Не виключено, що в 2024 році вони можуть вирішити поміняти дідуся, що засидівся, на більш адекватного персонажа на посаді президента.



Мабуть, усім людям, які мають критичне мислення ясно – гірше за Путіна не може бути нікого. Хіба що, якщо якимось чином на місце президента РФ поставити північнокорейського диктатора, то він зможе позмагатися з бункерним у людоїдських рішеннях.. У будь-якому іншому випадку, коли з можливих кандидатів можуть бути виключно росіяни, а, враховуючи особливості режиму РФ, лише представники політичного істеблішменту, то якийсь Слуцький, Кирієнко, Мішустін чи Зюганов, ймовірно, в момент закінчать війну проти України і почнуть налагоджувати відносини із Заходом, у спробі повернути Росію до колишнього стану якнайшвидше.

Однак для політичного “вбивства” Путіна необхідне одноголосне узгодження між представниками еліт. Це не лише олігархи, на кшталт найближчих друзів диктатора. Це також керівники силових структур, а також деякі впливові політики на ключових постах уряду Кремля.

Примітно, що навіть ФСБешники, які займають ключові посади, втомилися від війни. Що вже говорити про олігархів, які завдяки політичному впливу зуміли досягти великих результатів за роки співпраці з країнами Європи. Про це, зокрема, говорять звіти про мільярдні збитки олігархів, після запровадження західних санкцій проти них та їхніх близьких.

Навіть прихильники війни у Кремлі почали висловлювати невдоволення зовнішньою політикою Путіна. Еліти поступово перестають вірити у перемогу Росії в Україні. Втім, вони ніколи б і не розпочали вторгнення через банальну причину – це не вигідно і навіть шкідливо для бізнесу.



Водночас, розпочати процес усунення Путіна ніхто з них сам не може. Ніхто не хоче ставати “цапом-відбувайлом” за програну війну. І в цьому контексті ідеально вписується варіант обрання замість диктатора, що засидівся, нового “посередника” у поділку бюджету та природних ресурсів Росії. Адже вибори це ж “воля народу” і яким би не був результат, пропаганда піднесе результати саме з цієї позиції, хоча в РФ після обрання Путіна вибори перестали бути парними та прозорими.

Із росіянами все ясно. Переважна більшість свято вірить у те, що “народ нічого не вирішує”, а отже, вони просто продовжать спостерігати за тим, що відбувається у них у країні, навіть якщо поліцейські почнуть виламувати двері та забирати всіх у військкомати.. Цілком протилежна ситуація в еліт. Тому від їх вирішення залежатиме – чи Путін отримає подальше продовження своїх повноважень чи ні. Питання залишається лише в тому, чи досить сильно еліти втомилися від війни, щоб бути готовими до ще більшої та стрімкої турбулентності в Росії, яка, втім, хоча покаже шлях і дасть можливість по ньому йти, щоб повернути спокійно пересуватися світом і далі вести свій бізнес, як раніше.