15:44 29 жовтня Київ, Україна

Російський бункерний дід одержимий маревними ідеями, зокрема, "поваленням світового уряду, на чолі зі США, масонами та рептилоїдами". Тому путін підтримує ХАМАС, який, за його логікою, також веде боротьбу проти однополярного світу. По суті своїй, терористична організація і режим російського диктатора, що деградував, мало чим відрізняються. Так само як Ізраїль зараз має намір викорінити небезпеку поряд із собою, Україна рука об руку з цивілізованим світом має усунути можливості божевільного сусіда продовжувати вести війну.

Одержимість ідеєю повалення "світового порядку, в якому домінують США", означає, що повільне виснаження росії на полі бою не обов'язково збігатиметься з російськими мирними зусиллями. Навпаки, агресор продовжить бойові дії до самого кінця, подібно до гітлерівців та Японії в 1944–1945 рр. Ось чому будь-яке скорочення військової допомоги Заходу Україні чи будь-які ідеї про переговори про припинення вогню спричинять катастрофічні наслідки, оскільки такі події дадуть росії перепочинок, необхідний їй для перегрупування та переосмислення своєї стратегії на полі бою.

Путін навів росію в пастку, яку сам і створив. Ніяка окрема подія чи офіційна заява не може покращити стан внутрішньої економіки чи міжнародне становище агресора. Постійне збільшення військового бюджету може бути скорочено без жахливих наслідків оборонного виробництва та окупантів на фронті. Російські війська не можуть піти з окупованих територій, не створивши додаткових політичних ризиків у країні. Уроки війни неможливо засвоїти, оскільки вони вимагають масштабних реформ у російському військовому мисленні, зокрема у тому, як навчати мобілізованих і вдосконалювати систему набору. Більше того, кремль не може провести такі зміни без глибокої реформи усієї політико-економічної системи.

Кремлівські чиновники не можуть - або не хочуть - зупинити деградацію, що триває.