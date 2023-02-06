Експерти заявили про поневолення Росією африканських країн

18:29 06 лютого Київ, Україна

Одні з найчастіше повторюваних гасел російських політиків і дипломатів - "Росія ніколи, ні на кого не нападала" і "Росія не втручається у внутрішні справи інших країн". Очевидно, ті держави, які наражаються на пряму чи політичну агресію з боку Кремля, не вважаються в РФ країнами, вважають політологи. "Принаймні так відбувається в Африці, де російські найманці влаштовують перевороти, повертають диктатору і рабство", - пишуть вони, не називаючи своїх імен.

У ХХ столітті розпочався процес проголошення незалежності африканських держав. Колишні колонії європейських країн стали вільними, проте продовжували співпрацювати зі своїми завойовниками. Зокрема, лідери Африки мали військову підтримку НАТО для боротьби з повстанцями та ісламістськими радикалами.

СРСР також мав вплив на африканському континенті, проте після розпаду поступився місцем Заходу. Європейські держави підтримували демократичних правителів, які мали привести свої країни до розвитку, припинити громадянські війни, заборонити нелегальний видобуток дорогоцінного каміння з використанням рабської праці.

У 2014 році, Пригожин створив ПВК «Вагнер» і розпочав нову сторінку у завоюванні Африки.. Багаті на алмази, золото та інші природні копалини країни мали сильних правителів, а вічні внутрішні конфлікти лише полегшували завдання найманців.

«Міноборони РФ відправляло і продовжує відправляти військових інструкторів для навчання місцевого населення. У той час, як вагнерівці захоплюють родовища коштовностей, влаштовують розправи над мирними жителями, допомагають скидати уряди», — заявляють політологи.

У грудні президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що Буркіна-Фасо уклала угоду з ПВК «Вагнер». Акуфо-Аддо наголосив, що Буркіна-Фасо, в обмін на допомогу у боротьбі з джихадистами, поступилася російським силам контроль над шахтою, в якій є запаси золота. У новинах вагнерівців звинувачують у розграбуванні золотих та алмазних запасів Судану, зазначається, що частина з них йде на спонсорування війни в Україні. Раніше Пригожин підтримав два державні перевороти в Буркіна-Фасо, що сталися протягом 8 місяців 2022 року. До влади прийшов Ібрагім Траоре, якого на Заході вважають диктатором. Пригожин назвав переворот "успішною деколонізацією".

400;">«Путинський режим у Росії є чумою XXI століття. Його союзники це такі ж диктатори, автократи та терористи. Скрізь, де опиняються росіяни, страждає мирне населення, а будь-які сили, що їх захищають, визнаються ворогами і визначаються як "нацисти", "фашисти" або "колонізатори". Кремль може запропонувати лише розруху, садизм, війну і це готові “купувати” тільки такі ж “людожери” як сам Путін», - заявляють політологи.