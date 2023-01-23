03:08 22 січня Київ, Україна

Розмови кремлівських держслужбовців про російський суверенітет не припиняються з початку війни. На їхню думку, "тільки вторгнення в Україну могло зруйнувати однополярний світ, яким керує Захід". У той самий час, у міру того, як війна триває, росія насправді втрачає свою незалежність, на яку ніхто і ніколи не претендував, заявляють західні експерти.

Кремль управляє країною з ядерним озброєнням і становить небезпеку для всього світу, вважають військові аналітики.

За словами путіна – “росія створила надійний запас міцності. Це й спрямоване на зміцнення нашого суверенітету у найважливішій галузі – економіці. А наша боротьба за себе, за свої інтереси та за своє майбутнє, безумовно, є надихаючим прикладом для інших держав у їхньому прагненні до справедливого, багатополярного світоустрою”.

У світі вся економіка побудована в такий спосіб, щоб країни торгували одна з одною. Наприклад, Тайвань постачає мікрочіпи до Японії, США, які виробляють комп'ютери та інші гаджети, продають їх до ЄС, а ті, у свою чергу, постачають продовольство на Тайвань. Приклад грубий та умовний, проте пояснює, як працює світова економіка. Головною метою капіталістичних торговельних відносин насамперед залишається глобальна безпека. Адже якщо одна країна залишається, у певному сенсі, залежною від інших в отриманні необхідних їй ресурсів, вона, в теорії, не нападатиме на інші держави, адже в цьому випадку втратить стратегічну сировину.

«Росія мала все для того, щоб збудувати незалежну економіку, але в кремлі віддали перевагу корупції. Володіючи найбільшими у світі запасами газу, а також великими родовищами нафти та інших корисних копалин, після розвалу СРСР, рф не має потужностей для виробництва техніки з видобутку цих ресурсів. Все обладнання закуповується у західних країн. Так, на прикладі однієї нафтовидобувної платформи в морі, на півночі росії, можна побачити, що єдиним власним вкладенням у її будівництво є бетон у фундаменті каркасу», — заявляють фахівці в галузі економіки.

Введені проти рф західні санкції показали, що російська економіка залежить від інших держав ще більше, ніж було заведено вважати. «Але за такими принципами існує весь світ. США також залежать від торгівлі з Китаєм, Канадою, країнами ЄС. Тому прагнення, як каже путін, “набути суверенітету від однополярного світу”, полягає у переході до ізоляційного, планового типу економіки, який, очевидно, неможливо реалізувати в росії», — пишуть західні аналітики.

На відміну від КНДР, яка є, мабуть, найбільш явним прикладом ізоляційної політики, росія через свої масштабні території не зможе повністю ізолюватися від світу. У будь-якому разі знайдуться держави, які бажають отримати російські ресурси. Китай та Індія на сьогодні є першими претендентами на закупівлю вуглеводнів з рф. «Водночас тепер кремль повністю залежить від настрою Пекіна та Нью-Делі, адже якщо лідерам КНР чи Індії щось не сподобається, росія взагалі залишиться без великих покупців нафти та газу, що призведе до колапсу економіки агресора», — пишуть фахівці у галузі економіки та фінансів. Вже зараз деякі експерти роблять прогнози, що в середньостроковій перспективі рф стане сировинним придатком Глобального Півдня.

Також важливо наголосити на фундаменті прагнення кремля бути “незалежними від однополярного світу”. Будь-яка гучна подія, що порушує статути ООН, що стосується міжнародного права, прав людини, викликала занепокоєння на Заході. В результаті вводилися санкції, ускладнювалися взаємини, висилалися російські дипломати із західних посольств тощо. Природно, що після вторгнення в Україну, цивілізований світ підтримав Київ, оскільки саме наша країна виявилася жертвою нападу, а отже, дотримуючись доктрин міжнародного права, Захід просто зобов'язаний постояти за бік, що піддався зовнішній агресії.