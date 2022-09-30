Експерти вважають мобілізацію в рф провальною

07:18 30 вересня Київ, Україна

Провальна кампанія із залучення зеків на фронт визначила дії путіна щодо оголошення мобілізації. На думку українських експертів, цей захід відстрочить його поразку у війні з Україною. «Мобілізація стала можливою як політичне рішення, але технічно вона неможлива і внесе ще більший хаос до російського уряду, економіки та суспільства», - пишуть вони.

У лютому 1997 року Єльциним був підписаний федеральний закон про мобілізацію в росії. «Він став політично мотивованим поверненням до радянської доби у відповідь на невдоволення еліт і суспільства, що зростало на той час, на першу чеченську війну. Цей закон містить термін “часткова мобілізація”, проте не конкретизує його”, - пишуть українські політологи.

У законі зазначено, що “президент має оголосити загальну чи часткову мобілізацію у разі агресії проти росії чи безпосередньої загрози такої агресії”.

«Оголошення часткової мобілізації за об'єктивної відсутності такої загрози однозначно означає, що кремль або сам піде на ескалацію конфлікту, або спробує торгувати загрозою ескалації у переговорах з Україною та Заходом», - вважають аналітики.

Ось як коментують норми закону українські політологи: «Згідно з федеральним законом, мобілізація, як повна, так і часткова, завжди передбачає мобілізацію народу разом з мобілізацією органів влади всіх рівнів, а також мобілізацію економіки. У ситуації, що склалася, російська політико-економічна система разом із армією не готова до цього “комплексному заходу” з низки чинників.

По-перше, після воєнної реформи 2009-2012 років було ліквідовано кадрові частини у складі військ агресора, які раніше призначалися для мобілізаційного розгортання. Враховуючи, що реальна чисельність російських частин напередодні війни не перевищувала 770 тис. військовослужбовців замість номінальної чисельності в 1 млн осіб, а чисельність сухопутних, повітряно-десантних військ і морської піхоти не перевищувала 280 тис., 45 тис. і 35 тис. солдатів відповідно, практично неможливо навіть поповнити мобілізованими призовниками наявні військові частини через брак офіцерів і сержантів після семи місяців тяжких втрат на війні. І, як наслідок, розгортання нових підрозділів тим паче неможливе.

По-друге, оборонна промисловість не може значно розширити свої нинішні виробничі потужності, спираючись лише на наказ бункерного діда . Санкції, нестача робочих рук, а також промислового обладнання не дозволяють не тільки збільшити, а й повернутися до колишніх обсягів виробництва.

По-третє, в історії людства є лише два типи мобілізації: республіканська мобілізація, аналогічна українській, де діє демократичне управління та довіра між народом та урядом, та насильницька мобілізація. Насильницький підхід передбачає застосування сили до мобілізованих, моральний тиск, загрози, репресії. Однак такий підхід не працює із сучасним населенням. Таким чином мобілізаційні заходи в російських містах можуть призвести до цікавих непередбачуваних наслідків, вельми негативних для кремля.

По-четверте, після багатьох років централізованої диктатури, відсутності федералізму та самоврядування, російська регіональна та місцева влада практично не в змозі ефективно вирішувати складні завдання, такі як мобілізація, особливо в умовах майбутнього осіннього призову, який має розпочатися 1 жовтня.

По-п'яте, резервістами більшість росіян є тільки на папері, вони не мали бойового досвіду. Навіть з автомата не стріляли, а деякі взагалі не тримали його в руках.

Всі ці фактори означають, що кремль не зможе ефективно провести процес мобілізації навіть 300 тис. осіб, не говорячи вже про 1 млн, як це планує зробити Україна. Але навіть така часткова мобілізація значною мірою сприяє делегітимації кремля в очах його партнерів. Більше того, поширення хаосу всередині російської політико-економічної системи, пов'язане з оголошенням мобілізації, ставить питання про майбутнє російської державності та реальні військові можливості агресора».