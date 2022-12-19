Експерти вважають, що у Путіна проблеми зі здоров'ям

20:54 19 грудня Київ, Україна

Тема спекуляцій щодо здоров'я Путіна та навіть його загибель не припиняються вже кілька років. Особливу актуальність ця тема набула після повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ із цілком зрозумілих причин. Водночас робити такі висновки без реальних фактів недоцільно. «У Путіна справді проблеми зі здоров'ям, але не з фізичним, а з політичним», пишуть західні аналітики в галузі політології.

Неможливо перебільшити бажання більшості людей на планеті Земля звільнення з посади глави Кремля диктатора Путіна. Те, що це рано чи пізно станеться – факт. Як це станеться – здогади, що спираються на домисли, вважають політтехнологи. «Чи трапиться це через хвороби, про які звикли говорити ЗМІ та численні експерти, посилаючись на “перевірені джерела” – не більше ніж складання гороскопу. Єдиними очевидними "хворобами" є постійні програші Путіна на політичній арені, які, безсумнівно, приведуть його до політичної смерті раніше часу», - приходять висновки фахівці в галузі аналітики.

Однією з головних новин стала заява – Пєскова – про відміну “підсумкової прес-конференції” та “прийому у Кремлі”, де щороку виступав Путін.. Крім того, не відбудеться і "прямої лінії", на якій він відповідав на запитання представників ЗМІ. Такі заяви знову підігріли інтерес ЗМІ щодо ймовірних проблем зі здоров'ям Путіна. Справді, причин для скасування відверто пропагандистських, щорічних постановочних ритуалів може бути не так багато, вважають політологи. «Росія неодноразово сідала замість журналістів пропагандистів із питаннями, на які були заздалегідь заготовлені відповіді. Однак цього року для Путіна, очевидно, все настільки погано, що навіть на таке він не готовий», — вважають вони.

Через два дні, Пєсков спробував “заспокоїти” росіян, заявивши, що “послання до Федеральних зборів” все-таки відбудеться, але буде це вже наступного року. «Адже в Кремлі також розуміють, що відсутність їхнього «вождя» створює ґрунт для «нехороших» чуток та домислів», — коментують те, що відбувається, аналітики.

І все ж, всі ці щорічні звіти про виконану роботу, наприкінці 2022 року, неможливі переважно з політичних причин, вважають експерти.

«Насправді, йому просто нема про що доповідати. Путін обіцяв, що Росія увійде до першої п'ятірки економік світу - ВВП країни впало близько 3% за 2022 рік. Він ставив ультиматум НАТО, щоб блок повернувся на кордони 1997 року – цього року Альянс оголосив про розширення Сходу. Обіцяний “Київ за 3 дні” (нехай не його словами, а пропагандистів) перетворився на затяжну війну, яка викачує з бюджету з кожним місяцем все більше грошей», — коментують те, що відбувається, аналітики.

Економісти, у свою чергу, заявляють, що будівництва в Росії припиняються, а нових проектів стає менше, тому що не вистачає робочих рук – одні на війні, інші (до 1 млн) залишили країну. «Народженість падає і впаде ще більше у 2023 році, оскільки жінки не хочуть народжувати за нинішніх умов. Населення також скорочується і скоротиться ще більше, у тому числі через війну. Важко уявити фантастику, яку могли б придумати для Путіна політтехнологи, щоб виправдати все перераховане вище “необхідністю захищати кордони”, в той час, як сам він не переставав переконувати населення, що “Росія впоралася з санкціями і в країні спостерігається зростання” абсолютно у всіх сферах діяльності.

«Путін – невдаха року. Безумовно, не можна заперечувати, що він стара людина, у якої було виявлено безліч захворювань, що й спричинило скасування щорічних виступів зі звітами.. Однак і стверджувати це без доказів неможливо. Водночас очевидно, що принаймні однією з причин скасування найважливіших для вертикалі путінської влади заходів стали саме «політичні хвороби» диктатора», — заявляють політтехнологи.