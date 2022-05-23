Експерти вважають, що рубль зміцнюється штучно

21:58 23 травня Киев, Украина

Як можна було зауважити, національна валюта агресора "зміцнилася" щодо американського долара. У той же час зростання цін на продукти продовжилося. Поки уряд у Кремлі заявляє про "економічні успіхи", імпортних товарів стає дедалі менше, а ціни на "імпортозаміщену" продукцію неухильно зростають.



«У чому ж причина такої невідповідності. Спочатку необхідно уточнити, що ціна будь-якої валюти залежить від попиту та пропозиції у конкретній країні. Тобто, чим вищий попит на товар, тим міцнішим стає його національна валюта. Якщо товар експортується, то зарубіжні країни за нього платять доларами.. Отримавши іноземну валюту, всередині держави її необхідно продати та придбати національну валюту, щоб виплачувати зарплати, сплачувати податки тощо. Так відбувається заповнення держави іноземною валютою, тобто зміцнення національних грошей. З іншого боку, щоб імпортувати товар, підприємець чи юрособу, маємо купити за національну - іноземну валюту та передати її за кордон, щоб отримати необхідну продукцію. Таким чином, національна валюта дешевшає. Тобто чим більше імпортує країна, тим дешевшими стають її гроші, щодо іноземних валют», - розповідають політологи.

Після введення масштабних санкцій проти країни-агресора величезна кількість імпортних товарів припинилася. Водночас, продаж енергоресурсів за кордон продовжився. Відповідно, наповнення держави іноземною валютою продовжується, громадянам офіційно заборонили купувати долари та євро, але практично відсутній імпорт. І це призвело до “зміцнення” рубля.



«Незважаючи на відносну дешевизну долара, це ніяк не впливає на заявлену пропагандистами сильну економіку. Оскільки імпорт заблокований, місцеві “імпортозамінники” почали задовольняти попит на товари, які бракують, у своїй, підвищуючи ціни, оскільки конкуренції, просто немає. Наприклад, автомобілі, що випускаються російськими підприємствами, втратили імпортні деталі і тепер орієнтуються на радянські моделі в новому варіанті. Однак ціна їх стає вищою, ніж у деяких, якісніших, зарубіжних аналогів», - заявляють експерти.

Тим більше, курс рубля ніяк не впливає на наявність робочих місць. Вже зараз громадяни РФ скаржаться на відсутність заробітку та на зупинку виробництва. У сучасній Росії, яка на 90% залежить від імпортних товарів, неможливо використати досвід Радянського союзу, який практикує, так зване, імпортозаміщення довгий час. За прогнозами експертів, через санкції агресор втратить від 8 до 13 (%) ВВП за один рік. Наслідком цього стануть мільйони безробітних та висока інфляція. Тому, хоч би як пропагандисти пишалися “зміцненням” рубля, цей процес штучний і не має відношення до зміцнення економіки», - пишуть аналітики.