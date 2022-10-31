Експерти вважають, що росія перебуває на межі війни з Абхазією

15:34 29 жовтня Київ, Україна

У 2008 році росія напала на Грузію та окупувала частину її територій. Абхазія та Південна Осетія отримали таку саму “незалежність”, як і окуповані з 2014 року частини Донецької та Луганської областей. З початком повномасштабного вторгнення в Україну відносини між кремлем і Абхазією помітно погіршилися, що не виключає повторного введення російських військ у республіку.



Оголошена мобілізація в росії практично оминула Абхазію. Причиною цього стали дії влади республіки, яка однозначно відмовилася від участі в мобілізації, незважаючи на те, що майже всі абхази є російськими громадянами. Того ж дня, коли путін підписав наказ про мобілізацію, заступник міністра оборони росії Микола Панков оголосив, що мобілізації підлягають жителі Абхазії, які мають російське громадянство: “росія рятувала абхазів під час війни з Грузією, допомагала їм економічно, а тепер вони мають заплатити свої борги”.



Буквально за кілька годин після заяви Панкова тривожний настрій посилив військовий комісар сепаратистського режиму Абхазії Беслан Тарба. Тарба погодився, що мобілізації підлягатимуть мешканці республіки, які мають подвійне громадянство: “Звичайно, ми це зробимо. Боргів ні перед ким немає, але завжди поруч, ми за”. Далі воєначальник стверджував: “Напевно, 90 відсотків з нас громадяни росії. Наказ про мобілізацію частково стосується жителів нашої республіки”. На закінчення він сказав: “Ми згодні, ми це приймаємо, і в разі потреби нам доведеться провести часткову мобілізацію. Ми, звісно, зробимо це, коли отримаємо офіційне розпорядження від нашого безпосереднього начальства”.



Некомпетентні заяви абхазького чиновника викликали в Абхазії бурхливе невдоволення. Висловлювання Тарба посилили істерію в соціальних мережах з приводу того, чи буде включено в призов абхазів. Міноборони Абхазії назвало слова власного військкома "приватною думкою" та "особистими поглядами", які "не відображають позицію абхазького уряду". У той же день МЗС Абхазії поширило окрему заяву, в якій цитату Панкова пояснило підступами "опонентів, спрямованих на сіяння паніки в абхазькому суспільстві" та спробами нашкодити абхазо-російським відносинам.

Варто зазначити, що після початку російського вторгнення 24 лютого Абхазія не направила в Україну жодної офіційної військової частини. З російського боку в Україні активно воює лише невеликий загін добровольців під командуванням Ахри Авідзба. З іншого боку, кілька тисяч добровольців приїхали з Грузії, щоби боротися за свободу та територіальну цілісність України.



Через кілька днів після цих заяв, зіткнувшись із лютим неприйняттям абхазького суспільства та влади, кремль відмовився від своїх планів з вербування абхазів: у заявах російських офіційних осіб уточнювалося, що мобілізація поширюється лише на тих російських громадян, які зареєстровані на офіційно визнаних територіях росії. Якщо громадянин рф проживає в сепаратистській Абхазії, але не прописаний у росії, він не зобов'язаний брати участь у мобілізації та не буде направлений воювати проти України. Як уже згадувалося, майже всі абхази мають російський паспорт, але лише невелика частина з них зареєстрована в росії та проживає в інших російських містах. Однак більшість із них повернулися до Абхазії, звідки російські військові комісари не змогли б їх мобілізувати.

Відмова від участі в російській мобілізації прозвучала на тлі численних розбіжностей між сепаратистською Абхазією та росією: Сухумі не віддали путіну землі в Піцунді, де диктатор планував побудувати свою резиденцію, не дозволили росіянам купувати квартири в Абхазії і заборонили тим жителям, які не знають абхазької, обіймати державні посади. Таким чином, протидія путінській мобілізації лише сприятиме подальшому загостренню напруженості між росією та Абхазією.