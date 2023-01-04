Експерти вважають, що путін піде з поста президента

13:05 04 січня Київ, Україна

Союзники росії на світовій арені хочуть припинити бойові дії на території України. Путін та його найближче оточення не планують припиняти війну на запропонованих ним умовах.

Експерти вважають, що припинення бойових дій в Україні призведе до закінчення політичної кар'єри путіна. Військові аналітики заявляють, що вже зараз видно, що рф програє. Тепер світ прораховує сценарії відходу путіна з кремля.

Ще наприкінці березня президент США Джо Байден на зустрічі з українськими біженцями відкрито заявив, що путін “не залишиться при владі після закінчення війни”. На його думку, зміна політичного керівництва у росії неминуча. У той самий час, як саме це станеться, стало головною темою, що обговорюється на початку 2023 року.

Західні експерти прогнозують кілька сценаріїв розвитку подій. «У тому випадку, якщо рф зважиться на подальшу ескалацію війни, аж до застосування ядерної зброї, у протистояння відкрито втрутиться НАТО. Цей сценарій передбачає найшвидшу поразку росії. У США схильні до неядерної відповіді, яка включає використання військових сил Альянсу на землі, у повітрі, на морі і в космосі, аж до “обезголовлення” кривавого режиму в центрі кремля. Проти НАТО рф не вдасться вистояти і жодна зброя масового ураження росію не врятує», - пишуть західні військові аналітики.

Інший сценарій експерти в галузі військової справи вважають найменш ймовірним, але не виключають його. «Закінченням війни, згідно з цією версією, стануть переговори з виконанням усіх умов України. Але путін не може піти на це, бо впевнений у майбутній капітуляції України, незважаючи на результати вторгнення через 10 місяців. Тому шанси на реалізацію цього сценарію є примарно малими. Проте, якщо це станеться, то путін втратить владу, адже збудувавши вертикаль влади, вся відповідальність за поразку у війні, та ще й в умовах підписання мирної угоди, повернення всіх раніше захоплених територій Україні, ляже на нього», — повідомляють свою думку військові аналітики.

Західні політологи заявляють про те, що внаслідок розколу російських еліт у кремлі може статися переворот . Цей варіант вважають найбільш ймовірним розвитком подій.

При цьому, на думку аналітиків, прихід до влади лібералів, які підтримують відновлення відносин із Заходом, зводиться приблизно до нуля. Ті сили, які сьогодні оточують путіна і мають найбільшу владу в росії, можуть зайняти президентське крісло, проте продовжать розпочату ним політику.

Особливу увагу експерти приділяють ймовірній громадянській війні в рф, оскільки цей сценарій тісно пов'язаний і може стати наслідком перевороту в кремлі.

«У разі громадянської війни в росії вкрай ймовірний розпад країни на кілька частин . Передбачається, що новостворені держави ворогуватимуть між собою кілька років. Прогнозується висока міграція, порушення архітектури безпеки в Сирії, Вірменії, Молдові, Центральній Азії, Африці, де росія робила свій внесок у баланс сил», - пишуть вони.

Багато міжнародних аналітиків побоюються такого сценарію. У той самий час досить згадати розпад СРСР. Тоді країна ще більших масштабів розпалася на 15 незалежних держав, однак це не призвело до ядерної війни, або до чогось такого, що могло бути гіршим, ніж тоталітарна держава, яка загрожує знищенням усьому світу.