Експерти вважають, що КНР не підтримає росію

20:08 08 квітня Київ, Україна

Китай ніколи не визнавав окуповані території України у 2014 році, а також не давав жодних гарантій окупантам у майбутній підтримці, не було підписано декларацій, не було укладено офіційної спілки, не було заяв в ООН. Вся підтримка КНР ґрунтується лише на словах та відеоматеріалах, на яких показані рукостискання путіна із Сі Цзіньпіном.

Коли у Китаї, у різні часи його існування, ВВП досягав певного високого рівня, країна розширювалася. І якщо раніше це робилося шляхом завоювання нових територій, то зараз такий сценарій неможливий із низки зрозумілих причин. Однак розширення китайських територій відбувається, проте воно адаптоване до сучасних реалій.

Інвестиції до інших держав – головний спосіб посилити вплив однієї країни в іншу. Таку політику Китай проводить уже давно. Країни Південно-Східної Азії, Південної Америки, Центральної Азії відчули такі інвестиції. Якщо раніше КНР вкладалася у все поспіль, то тепер інвестиції спрямовані в основному у фармакологію, виробництво високотехнологічних матеріалів, сектор обробки або видобутку металів. Очевидно, що Китай не завойовує території за допомогою без перебільшення потужної та сучасної армії, однак отримує багатомільярдний прибуток з-за кордону, володіючи тисячами підприємств в інших державах. Фактично, це і є розширення китайської території, адаптоване під сучасні реалії.

Необхідно відзначити, щоб вирішити внутрішньополітичні проблеми, які в сумі своїй можуть завдати удару економіці країни, Пекін проводить масштабну зовнішню торгівлю, яка має врегулювати внутрішні проблеми. Саме тому останніми роками внутрішній ринок КНР став відкритим і підприємці з усього світу змогли увійти зі своєю пропозицією. Водночас торгівля з Європою та США залишаються найбільш пріоритетними та прибутковими для Китаю. Приміром товарообіг з Америкою становив у доковідний період близько 700 млрд доларів, з Європою – майже 800 млрд доларів на рік, тоді як з Росією всього 146 млрд. Проте торгівля в таких масштабах можлива лише у разі стабільної політичної та більше, військової обстановки у Європі і у світі загалом. Очевидно, що Пекіну байдужа доля Донбасу, Криму та мешканців України. Проте Китай хвилює загальна ситуація, оскільки нинішня криза ставить під загрозу його зовнішню торгівлю та плани на подальшу інвестиційну експансію. Тому уряд КНР не припиняє закликати країни "вирішити конфлікт мирним шляхом".

Війна проти України, мабуть, не стала подивом для Сі Цзіньпіна. Поки триває конфлікт, Китай не може реалізувати задуманих планів налагодження торгових коридорів «Один пояс – один шлях». А з урахуванням того, що у світі триває пандемія COVID -19, країни Європи та США залишаються частково із закритими ринками та позбавляють великого прибутку КНР. Звісно, така тенденція не влаштовує китайське керівництво, проте значною мірою неспроможна похитнути сильну економіку країни.

Це означає, що Китай однозначно не допомагатиме державі-агресору у проведенні війни або будь-якій стабілізації економіки, оскільки побоюється санкцій Заходу. Навіть незначні, порівняно з рф, економічні обмеження призупинять зростання ВВП КНР, що порушить плани на подальшу експансію територій. Адже там, де немає Китаю, є США, які так само посилюють вплив у державах.

Крім того, що допомоги, крім нейтралітету в конфлікті, Пекін не надаватиме росії, швидше за все, світ змусить КНР підтримати бік України. Але, що ймовірніше, Китай, як і раніше, залишиться на своїй позиції і в момент остаточного краху російської економіки погодиться надати "фінансову підтримку" агресору. Однак такий варіант можливий лише після завершення війни та за певних умов. Річ в тому, що Китай давно дивиться на далекосхідну частину росії як на ласий шматок територій. Оскільки КНР вже "взяла в оренду" частину Амурської області, такий сценарій дуже ймовірний. Більше того, ціна за оренду російської землі може бути виставлена самим Китаєм, адже у рашистів просто не залишиться іншого виходу, як погодитися з умовами Пекіна, або залишитися ні з чим.

КНР перестала бути союзником росії. Є низка документів, що підтверджують партнерство двох країн, однак такі ж договори укладені з багатьма іншими країнами світу. За те, що лідер рашистів називає Пекін союзником агресора, а Сі Цзіньпіна головним другом держави, росія розплачується тим, що Китай використовує агресора у власних економічних та геополітичних цілях. Навіть, так звані, “союзники” рашистів поводяться з ними так, як вони поводяться щодо інших країн.