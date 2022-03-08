Експерти вважають, що війна вигідна Україні

09:55 05 березень Київ, Україна

Бліцкриг, який планувався агресором, – не вдався. Окупанти зазнають поразки. Паливо закінчилося або закінчується. Сили рашистів, які були кинуті в Україну, становлять 80% тих військ, що зосереджувалися на кордоні. Це утворило колапс і багатокілометрові колони техніки не можуть зрушити з місця. Війна набула затяжного характеру, повідомляється у відкритих джерелах.



Міністерство оборони України поширило інформацію про те, що станом на 4 березня, приблизні втрати ворога становлять понад 9000 особового складу. За даними незалежного розслідувача Христо Грозєва, убитих може бути вже понад 10 000 людей. Не варто забувати і про поранених ворогів, яких лише за попередніми оцінками налічується понад 26 000.

Повідомляється, що вони вже навряд чи зможуть взяти до рук зброю, а деякі на все життя залишаться інвалідами. «Деморалізація у лавах рашистів перевищила навіть загальний патріотичний настрій українців. Іноді вони здаються в полон без жодного пострілу, а білоруси почали уточнювати про можливість воювати на боці України після здачі в полон», - стверджують політологи.

«Нестача провізії, розбиті цистерни з паливом та погана організація постачання не тільки зруйнували плани головного рашиста про бліцкриг, а й перетворили так звану “військову операцію на Донбасі” на затяжну війну в Україні. Чим довше ця війна триває, тим гіршою стає країна-агресор», - повідомляють фахівці.



«По-перше, рашисти зі зброєю на території України починають розуміти, що їх весь час обманювали. Воюють вони за ідеї свого «По-перше, рашисти зі зброєю на території України починають розуміти, що їх весь час обманювали. Воюють вони за ідеї свого “президента” , а не за “визволення українського народу”. Таким чином, нечітка мета, дана командирами своїм солдатам, обман уряду, призводить до швидкої втрати бажання воювати.

По-друге, рашисти в Росії починають розуміти, що у країні відбувається щось не так. Ціни зростають, квитки на літак дорожчають або їх взагалі немає, звичної техніки не стає, автомобілі та прикраси зникають. На жаль, поки що це єдине, що непокоїть цю націю. Тому варто підкреслити, що вони тільки починають розуміти, що їхній державі приходить крах.



По-третє, масштабні санкції, сенс яких повною мірою розуміє керівництво рашистів, щодня підштовхують оточення “бункерного діда” до ліквідації їхнього лідера. Ймовірно, зараз рашисти вирішують, хто займе місце диктатора і як перерозподілити сфери впливу в державі.



По-четверте, українська армія з кожним днем отримує обіцянки та постачання нового озброєння, а також до країни прибуває іноземний добровольчий контингент, який готовий воювати на боці України. Військові з 16 країн світу прямують до нашої країни, деякі з них уже зайняли лави в обороні», - розповідають експерти.





Олексій Арестович, радник апарату президента України, заявив, що план української армії діє. Військові з самого початку контролювали ситуацію і наразі вже почали відтісняти ворога до північних кордонів нашої країни.



Швидкий крах держави-агресора, що ознаменує новий світанок нашої країни. Весь світ на нашому боці, правда на нашому боці, час на нашому боці, ми на своїй землі і нікому її не віддамо. Разом ми сила, а отже, лише разом ми зможемо перемогти.