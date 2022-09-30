Експерти розповіли про фатальну помилку путіна

20:02 30 вересня Київ, Україна





Референдуми, що пройшли в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, беззастережно не приймаються Україною, Заходом, а також, мабуть, Китаєм. Звернення путіна 21 вересня може виявитися однією з фатальних помилок у війні в Україні. У своєму виступі президент рф заявив про підтримку "референдумів" у чотирьох областях України, оголосив "часткову мобілізацію" в росії, звинуватив Захід в агресивній "русофобії" та погрожував застосувати ядерну зброю. Насамкінець, він висловив упевненість у підтримці громадян рф. Його слова виявилися повною помилкою.Референдуми, що пройшли в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, беззастережно не приймаються Україною, Заходом, а також, мабуть, Китаєм.

Однак у цьому контексті дуже важливо зрозуміти зв'язок між рішенням про часткову мобілізацію та ескалацію ядерного шантажу.



У радянських стратегічних керівництвах мобілізація жорстко планувалася і жорстко керувалася, що протилежно тому, що відбувається у росії. Регіональна влада організовує публічні мітинги на підтримку мобілізації. Пропагандисти, які закликають йти на війну росіян, викликали жах у частини населення росії і тепер навіть Z-патріоти біжать із країни до країн ближнього зарубіжжя, а рейтинг підтримки путіна почав падати.



«Мобілізація стала серйозним випробуванням для громадської підтримки війни в Україні, основою якої служила війна по телевізору з "ротацією" на повсякденне життя. Тепер війна постукала у двері до кожного росіянина. Крім того, мобілізація вдарила по найважливішому - економіці країни, яка була абсолютно не готова до цього.

Наголосивши на контрактній армії, росія втратила радянську можливість забезпечувати мобілізаційний ресурс у сотні тисяч осіб. А у зв'язку з великими втратами регулярних окупаційних військ, мобілізованих просто нема кому навчати.



Командування агресора виправдовує свою поразку тим, що воює проти НАТО. Це, а також проведення так званих референдумів, дає новий привід для кремлівського ядерного шантажу. Однак цей шантаж, на жаль, багато хто почав сприймати всерйоз, у зв'язку з чим з'явилася впевненість у реальному використанні ядерної зброї серед пересічних обивателів. Системи озброєнь, такі як міжконтинентальна балістична ракета «Сармат», існують лише в уяві путіна, а стан підвищеної готовності зовсім непридатний для ударів по українських позиціях. Тактичні ядерні боєголовки протягом останніх 30 років залишалися законсервовані у сховищах, і приведення їх у робочий стан потребує значно більшої роботи, ніж натискання горезвісної “червоної кнопки”. Щоб впоратися навіть з одним ядерним боєприпасом, потрібна безліч рук російських солдатів, що створює вкрай високий ризик завдати удару по власній території. Крім того, деякі офіцери у довгому ланцюзі командування можуть відмовитися виконувати наказ розпочати ядерну війну», — пишуть аналітики.



Промову путіна вони вважають рівносильною зведенню курка пістолета біля скроні самогубця.



«Як і прогнозувалося, блискавичний наступ ЗСУ у Харківській області ознаменував переломний хід у війні. Росіяни тікають від мобілізації, мобілізовані гинуть не встигнувши дістатися фронту, підтримка диктатора почала падати, авантюра з анексією нових територій не спрацювала, а ядерний шантаж зі словами “це не блеф” вже відкрито висміюється українцями і критикується пропагандистами кремля. Такий розклад створює всі підстави для майбутньої зміни доктрини в рф після "відходу" путіна, що і покладе край війні», — вважають політологи.