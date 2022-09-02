Експерти прокоментували відносини росії та Туреччини

Реджеп Тайіп Ердоган залишається дуже неоднозначною фігурою в історії військового протистояння росії та України. З одного боку, його країна всіляко підтримує Київ та Володимира Зеленського, з іншого – дозволяє путіну використовувати Туреччину для часткового обходу санкцій.
Ердоган та путін є конкурентами і одночасно поділяють спільні інтереси. У Сирії Туреччина та росія займають протилежні позиції – кремль підтримує режим диктатора Башара Асада, Анкара є членом НАТО та протистоїть йому. У той самий час обидві держави ввели свої війська до Сирії, під приводом “боротьби з терористами ІДІЛ”. Протистояння між ними триває з моменту, коли турецькі військові збили російський винищувач, який вторгся в повітряний простір Туреччини. Сирія цікавить як держава з великими запасами вуглеводнів, а також транзитним хабом між Південною Азією, Близьким Сходом і Європою.
Територія Нагірного Карабаху, яка під контролем Вірменії, визначає лідера у регіоні. Відомо, що Єреван залишається союзником росії, де вплив кремля великий. Баку, у свою чергу, відданий Анкарі. Попередній конфлікт між Вірменією та Азербайджаном показав, що путін прийняв Туреччину як ще одного гравця в регіоні, проте йому вдалося зберегти статус-кво і залишити значну частину Нагірного Карабаху під контролем Єревана. З 2020 року до весни 2022 року там знаходився російський миротворчий контингент, який контролював перемир'я між двома сторонами.
Зрозуміти його позицію можуть допомогти саме геополітичні інтереси. Як путін, так і Ердоган чудово розуміють, в якій безвиході зараз росія. Турецький лідер ніяк не міг розпочати таку зухвалу "спецоперацію" в Сирії, без погодження з кремлем. За інших обставин такі військові дії призвели б до прямого зіткнення турецьких військових, які є частиною НАТО, та російської армії. Звичайно, як одна, так і інша сторона не пішли б на такий крок. Така ж ситуація і з Нагірним Карабахом. Відновивши наступ після півторарічної перерви, Азербайджан, фактично, представляє волю Туреччини. Таким чином демонструється неспроможність росії як посередника у мирних переговорах та захисника свого союзника - Вірменії. Результат – повна втрата військового впливу рф на регіон і, скоріш за все, вихід Єревана з-під сфери діяльності кремля.
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