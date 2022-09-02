Експерти прокоментували відносини росії та Туреччини

20:34 31 серпня Київ, Україна

Реджеп Тайіп Ердоган залишається дуже неоднозначною фігурою в історії військового протистояння росії та України. З одного боку, його країна всіляко підтримує Київ та Володимира Зеленського, з іншого – дозволяє путіну використовувати Туреччину для часткового обходу санкцій.

Ердоган та путін є автократами. Однак якщо російському диктатору вдалося підкорити собі всю країну, то турецький лідер залишається більшою мірою залежним від народного вибору. Анкара зазнає серйозної фінансової кризи, яка почалася ще до 24 лютого, яка загрожує Ердогану втратою влади на найближчих президентських виборах. Щоб цього не допустити, він вирішив влаштувати свою "маленьку переможну війну" і розпочав "спеціальну військову операцію в Сирії". Крім того, турецький президент за допомогою Азербайджану відвойовує землі так званого Нагірного Карабаху. У майбутньому територія повинна мати стратегічне значення для торгових шляхів Південного Кавказу, вкрай вигідних Туреччині.

Ердоган та путін є конкурентами і одночасно поділяють спільні інтереси. У Сирії Туреччина та росія займають протилежні позиції – кремль підтримує режим диктатора Башара Асада, Анкара є членом НАТО та протистоїть йому. У той самий час обидві держави ввели свої війська до Сирії, під приводом “боротьби з терористами ІДІЛ”. Протистояння між ними триває з моменту, коли турецькі військові збили російський винищувач, який вторгся в повітряний простір Туреччини. Сирія цікавить як держава з великими запасами вуглеводнів, а також транзитним хабом між Південною Азією, Близьким Сходом і Європою.

Територія Нагірного Карабаху, яка під контролем Вірменії, визначає лідера у регіоні. Відомо, що Єреван залишається союзником росії, де вплив кремля великий. Баку, у свою чергу, відданий Анкарі. Попередній конфлікт між Вірменією та Азербайджаном показав, що путін прийняв Туреччину як ще одного гравця в регіоні, проте йому вдалося зберегти статус-кво і залишити значну частину Нагірного Карабаху під контролем Єревана. З 2020 року до весни 2022 року там знаходився російський миротворчий контингент, який контролював перемир'я між двома сторонами.

З початку повномасштабного вторгнення Туреччина та особисто Реджеп Ердоган підтримували Україну . Але також відомо, що Анкара продовжує закуповувати російські ППО «С-400», співпрацює з «Росатомом», який займається будівництвом атомної електростанції для Туреччини, збільшує закупівлю російських вуглеводнів, збирається надати можливість використовувати російську платіжну систему «Мир» в обхід західних санкцій. Така позиція викликає багато запитань. У той самий час Туреччина не є залежною від росії і позиція Ердогана добровільна. Виходить, що турецький лідер свідомо йде на підтримку путіна, оминаючи своїх західних партнерів.

Зрозуміти його позицію можуть допомогти саме геополітичні інтереси. Як путін, так і Ердоган чудово розуміють, в якій безвиході зараз росія. Турецький лідер ніяк не міг розпочати таку зухвалу "спецоперацію" в Сирії, без погодження з кремлем. За інших обставин такі військові дії призвели б до прямого зіткнення турецьких військових, які є частиною НАТО, та російської армії. Звичайно, як одна, так і інша сторона не пішли б на такий крок. Така ж ситуація і з Нагірним Карабахом. Відновивши наступ після півторарічної перерви, Азербайджан, фактично, представляє волю Туреччини. Таким чином демонструється неспроможність росії як посередника у мирних переговорах та захисника свого союзника - Вірменії. Результат – повна втрата військового впливу рф на регіон і, скоріш за все, вихід Єревана з-під сфери діяльності кремля.