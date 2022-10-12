Експерти прокоментували імперські амбіції президента РФ

19:20 12 жовтня Київ, Україна

Путін і риторика його пропагандистів відповідають часом Російської імперією, коли царі оголошували себе "збирачами російських земель". Росія, як і раніше, залишається імперією з моменту своєї появи і ніколи не перестане їй бути, вважають експерти.

Московське царство проводило невпинну територіальну експансію під гаслом "збирання російських земель". Навіть одного разу завойовані землі, «поверталися» до складу Російської Імперії. Царі та російські імператори додавали до своїх офіційних титулів неофіційний титул "збирач земель росіян". Вони загалом змирилися з “братськими могилами” на нескінченних полях битв за мізерну частку у “великодержавному” статусі Росії.

Путін, свідомо продовжив традицією збирання. Нинішня анексія Путіним частини територій України, що перебували під окупацією, стане для нього останнім захопленням в його історії, а можливо, й в історії Росії, як імперської держави, заявляють експерти.

У Росії оголосили про приєднання чотирьох областей України до своєї держави. Але що отримав Путін? Зруйновану громадянську та критичну інфраструктуру, колосальні західні санкції, що знищують економіку агресора, розкол еліти всередині кремлівської системи. Більше того, наступного ж дня українські території почали “виходити” зі складу загарбника. ЗСУ відвоювали Лиман, стратегічно важливе місто для військових, тим самим ударивши і по політичній системі Росії, адже жодного ядерного удару, як раніше погрожували в Кремлі, не сталося. Тому представники агресора навіть не змогли виразно відповісти, в яких межах РФ анексувала українські землі.

Не варто забувати, що окрім українських територій, під впливом Росії знаходяться у Придністров'ї у Молдові, Абхазію та Південну Осетію у Грузії, республіки на Північному Кавказі. Очевидно, що чим краще розвиватиметься успіх українських військових на фронтах битви, тим слабше ставатиме кремлівська влада всередині Росії і тим активнішими стануть помітні сепаратистські настрої на раніше захоплених агресором землях.

«Як це не парадоксально, однак саме путінський настрій, зрештою, призведе до деімперіалізації Росії, а можливо, і до її розпаду. Путін це невдалий імператор, який є лише тінню від попередніх правителів Московії і незабаром його асоціюватимуть з головною причиною кінця Росії», - пишуть експерти в галузі політології.