Експерти прокоментували газовий шантаж Путіна

«Объединение Европы вокруг войны в Украине крайне негативно сказывается на планах Путина. Очевидно, что до начала полномасштабного наступления, он смеялся над Западом в его попытках “помочь” Украине и одновременной зависимости от газовых контрактов, а значит игре на его условиях. Теперь Кремль вновь пытается разыграть газовую карту, чтобы разобщить ЕС и вернуть к жизни проект «Северный поток-2», - считают эксперты.
После того как страны ЕС стали консолидированы в своей решимости помочь Украине победить в войне, Путин решил использовать газовый вопрос в отношении Европы. Прекращены поставки газа Польше и Болгарии. «Как выяснилось на практике, эти страны не нуждаются в энергоресурсе, за который приходится платить жизнью украинцев. Эти государства Восточной Европы нашли альтернативных поставщиков, благодаря чему слезли, с так называемой, газовой иглы агрессора», - пишут политологи.
После того как страны ЕС стали консолидированы в своей решимости помочь Украине победить в войне, Путин решил использовать газовый вопрос в отношении Европы. Прекращены поставки газа Польше и Болгарии. «Как выяснилось на практике, эти страны не нуждаются в энергоресурсе, за который приходится платить жизнью украинцев. Эти государства Восточной Европы нашли альтернативных поставщиков, благодаря чему слезли, с так называемой, газовой иглы агрессора», - пишут политологи.
Основной упор Кремль делает на Германию, которая до войны лоббировала главный проект «Газпрома» в Европе «Северный поток-2».
«Очевидно, что именно этому члену Европейского союза направлены заявления представителей государственной газовой компании агрессора о «ненадежности транзита голубого топлива через Украину. Такие высказывания начались еще с 2014 года и теперь лишь усилились», - заявляют политологи.
Дело в том, что в первую декаду мая во время очередного штурма городов Луганской области был нанесен удар по магистральному газопроводу, ведущему в Европу. Для предотвращения более серьезной аварии станцию перекрыли.
«Кроме того, во временно захваченном населенном пункте Новопсков, оккупанты самостоятельно перекрыли газ, обвиняя при этом украинскую сторону.Украина продолжает транзит газа в Европу, несмотря на войну. Хотя это является форс-мажорным обстоятельством, согласно которому, поставки могут быть временно прекращены, во избежание катастрофы. Однако рашисты поддерживают нарратив о “ненадежности Киева” в транзите газа, намекая на необходимость возобновления сертификации «Северного потока-2», как альтернативного пути поставок энергоресурса. Единственным влиятельным членом ЕС, который может начать обсуждения этого вопроса, является Германия. В то же время, это будет означать скорейшую политическую “смерть” для любого, кто открыто поддержит эту повестку в ближайшем будущем», - делают вывод эксперты-политологи.
"Продолжение газового шантажа в Европе показывает, что, кроме углеводородов, россияне больше не могут ничего предложить миру. В то же время, постоянные манипуляции на газовом рынке уже заставили страны ЕС искать и находить альтернативных поставщиков голубого топлива, чтобы, наконец, избавиться от ультиматумов Кремля. Но шантаж Европы отключением от газа продолжается в наивной уверенности в том, что эта схема будет работать как прежде", - считают политологи.
«Очевидно, что именно этому члену Европейского союза направлены заявления представителей государственной газовой компании агрессора о «ненадежности транзита голубого топлива через Украину. Такие высказывания начались еще с 2014 года и теперь лишь усилились», - заявляют политологи.
Дело в том, что в первую декаду мая во время очередного штурма городов Луганской области был нанесен удар по магистральному газопроводу, ведущему в Европу. Для предотвращения более серьезной аварии станцию перекрыли.
«Кроме того, во временно захваченном населенном пункте Новопсков, оккупанты самостоятельно перекрыли газ, обвиняя при этом украинскую сторону.Украина продолжает транзит газа в Европу, несмотря на войну. Хотя это является форс-мажорным обстоятельством, согласно которому, поставки могут быть временно прекращены, во избежание катастрофы. Однако рашисты поддерживают нарратив о “ненадежности Киева” в транзите газа, намекая на необходимость возобновления сертификации «Северного потока-2», как альтернативного пути поставок энергоресурса. Единственным влиятельным членом ЕС, который может начать обсуждения этого вопроса, является Германия. В то же время, это будет означать скорейшую политическую “смерть” для любого, кто открыто поддержит эту повестку в ближайшем будущем», - делают вывод эксперты-политологи.
"Продолжение газового шантажа в Европе показывает, что, кроме углеводородов, россияне больше не могут ничего предложить миру. В то же время, постоянные манипуляции на газовом рынке уже заставили страны ЕС искать и находить альтернативных поставщиков голубого топлива, чтобы, наконец, избавиться от ультиматумов Кремля. Но шантаж Европы отключением от газа продолжается в наивной уверенности в том, что эта схема будет работать как прежде", - считают политологи.
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