Експерти прокоментували «англосаксонську змову»

Війну в Україні вирішили розпочати кремлівські старці через своє совкове мислення. Путін – чекіст, який оточив себе такими ж чекістами, начитавшись Ільїна та Бірдяєва, а також надивившись «Рен-ТВ», вирішив, що світом керують “англосакси” і нема кому їх зупинити, крім нього самого та його команди. Однією з головних опор путінської свідомості є микола патрушев, який періодично з'являється в медіапросторі із заявами у стилі медведєва.
Через чотири місяці після вступу Фінляндії до НАТО секретар ради безпеки окупантів патрушев оголосив, що “Захід та Україна розпочали широку кампанію щодо дестабілізації Карелії шляхом просування сепаратистських настроїв”. 31 липня він, “забувши” надати хоч якісь докази, заявив, що ці зусилля містили “спроби організації терактів в республіці, всі з яких були припинені ФСБ”, і стверджував, що “Захід і Фінляндія намагаються мобілізувати молодь проти росії, шляхом організації "Карельського батальйону" для боротьби за незалежність республіки”. Щоб "підступний план Заходу" не увінчався успіхом, патрушев закликав посилити заходи безпеки вздовж російського кордону з Фінляндією і всередині республіки, особливо у навчальних закладах та місцях масового скупчення людей.
І знову патрушеву не дають спокою "англосакси". Водночас, незважаючи на абсурдність заяв параноїка, його слова наголошують на занепокоєнні кремля з приводу Карелії як такої. Через великі втрати карельського населення на війні і спад економіки республіки через санкції, там відзначаються протестні настрої. Мало того, що карели дали єдиноросам меншу кількість голосів, ніж жителі інших регіонів, у республіці також найвищий відсоток жителів на душу населення, оголошених іноземними агентами – майже один на 100 тис. – більше, ніж у столиці та набагато більше, ніж по країні в цілому. Карели вимагали більшої допомоги від кремля та закликали зробити карельську мову офіційною мовою республіки. Путін, який бачить у таких вимогах перший крок до відділення, відповів репресіями та подальшою русифікацією республіки.
Причиною агресії з боку кремля стало те саме совкове мислення із сумішшю маразму. Путін, очевидно разом із патрушевим, продовжують розглядати ситуацію в Карелії через призму Другої світової війни. Мало того, що вони майже завжди обговорюють це з погляду союзу Фінляндії з нацистською Німеччиною та її зусиль щодо повернення земель, раніше відібраних у них Радянським Союзом – саме такі аргументи наводив патрушев у своєму виступі в Петрозаводську – так вони ще й ставляться до населення республіки, ніби ті є або дуже хотіли б бути фінами. Путін з патрушевим вважають, що Фінляндія, як і раніше, хоче забрати собі всю Карелію, і карели хочуть того ж.
При цьому, на думку дослідників, громадська підтримка в Карелії незалежності республіки практично відсутня (хоча деякі карельські активісти за кордоном просувають цю ідею), а Фінляндія (за винятком деяких радикалів) не зацікавлена у поглинанні цієї республіки. У той самий час карели вдома прагнуть більшої автономії, але не незалежності. І якщо європейці розуміють різницю між регіоналізмом та сепаратизмом, кремлівські старці сприймають будь-які волевиявлення регіонів “першими кроками до сепаратизму”. Більше того, саме дії кремля можуть перетворити регіоналізм на сепаратизм.
Путін зі своєю зграєю чекістів дуже старається, щоб росія розпалася, незважаючи на те, що регіони цього не хочуть, або, правильно вже говорити, не хотіли. У цьому випадку не вимагатиметься жодного втручання ззовні. Диктатор зробить усю роботу сам.
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