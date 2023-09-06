Експерти прокоментували «англосаксонську змову»

Війну в Україні вирішили розпочати кремлівські старці через своє совкове мислення. Путін – чекіст, який оточив себе такими ж чекістами, начитавшись Ільїна та Бірдяєва, а також надивившись «Рен-ТВ», вирішив, що світом керують “англосакси” і нема кому їх зупинити, крім нього самого та його команди. Однією з головних опор путінської свідомості є микола патрушев, який періодично з'являється в медіапросторі із заявами у стилі медведєва.

Через чотири місяці після вступу Фінляндії до НАТО секретар ради безпеки окупантів патрушев оголосив, що “Захід та Україна розпочали широку кампанію щодо дестабілізації Карелії шляхом просування сепаратистських настроїв”. 31 липня він, “забувши” надати хоч якісь докази, заявив, що ці зусилля містили “спроби організації терактів в республіці, всі з яких були припинені ФСБ”, і стверджував, що “Захід і Фінляндія намагаються мобілізувати молодь проти росії, шляхом організації "Карельського батальйону" для боротьби за незалежність республіки”. Щоб "підступний план Заходу" не увінчався успіхом, патрушев закликав посилити заходи безпеки вздовж російського кордону з Фінляндією і всередині республіки, особливо у навчальних закладах та місцях масового скупчення людей.

І знову патрушеву не дають спокою "англосакси". Водночас, незважаючи на абсурдність заяв параноїка, його слова наголошують на занепокоєнні кремля з приводу Карелії як такої. Через великі втрати карельського населення на війні і спад економіки республіки через санкції, там відзначаються протестні настрої. Мало того, що карели дали єдиноросам меншу кількість голосів, ніж жителі інших регіонів, у республіці також найвищий відсоток жителів на душу населення, оголошених іноземними агентами – майже один на 100 тис. – більше, ніж у столиці та набагато більше, ніж по країні в цілому. Карели вимагали більшої допомоги від кремля та закликали зробити карельську мову офіційною мовою республіки. Путін, який бачить у таких вимогах перший крок до відділення, відповів репресіями та подальшою русифікацією республіки.