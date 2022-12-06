Експерти прогнозують падіння рф після запровадження обмежень цін на нафту

19:31 06 грудня Київ, Україна

Європейський Союз запровадив граничну вартість на російську нафту. Крім того, ембарго не чорне золото з рф почало працювати з 5 грудня. У сумі це завдає найсильнішого удару по російській економіці, який вона навряд чи стримає, коментують ситуацію західні експерти з економіки.

«Кремль постачав свою нафту до Європи з 1967 року. Обсяги продажів щорічно зростали, а ціна зростала. Це дало впевненість російській владі, що за допомогою вуглеводнів можна гарантувати безкінечний потік валюти в країну, а також не розвивати інших сфер економіки. Настав той день, коли терористичний режим у росії став настільки нетерпимим, що Захід нарешті закрив світову "бензоколонку", - заявили експерти.

У 2021 році 26% всього нафтового імпорту ЄС було відведено росії. У свою чергу кремль постачав 47% усієї видобутої нафти до Європи. Почавши війну в Україні, рф втратила свого головного стратегічного закупівельника енергоресурсів. А гранична ціна марки Urals тепер становить 60 доларів за барель. При цьому середньосвітовий показник вартості нафти становить понад 80 доларів за барель.

«Реакція путіна також відіграє на користь руйнування російської економіки. Він заявив, що росія не продаватиме нафту тим країнам, які підтримають закупівлю російської нафти за встановленою ціною. Це ні що інше, як постріл собі в ногу. Нехай ціна в 60 доларів за барель є вищою за собівартість у 2 – 2,5 раза, відмова від продажу нафти за такою ціною означає, що росія взагалі не зможе заробити тих грошей, які могла б заробити», — заявляють економісти.

Така ж ситуація сталася з газом, коментують те, що відбувається, експерти. «Після вибухів на газопроводах «Північний потік-1;2», які, ймовірно, влаштував кремль і після відмови продавати газ тим країнам, які не захотіли платити за нього в рублях, як цього вимагав путін, Європейському Союзу нічого не залишалося робити, як у найкоротші терміни скоротити залежність від російського енергоресурсу. Тепер рф постачає лише 15% палива від обсягів 2021 року. Путін буквально власноруч вибив росію з енергетичного ринку Європи», — пишуть вони.

На їхню думку, росія втратила основну статтю бюджету в економіці. «На жаль, введена стеля цін на нафту виявилася вищою, ніж було б необхідно. Водночас кремль щоразу діє з позиції сили і гордість путіна не залишає сумнівів, що й цього разу він "дотримається обіцянки" і не продаватиме нафту по 60 доларів за барель. З огляду на те, що Китай купує енергоресурси у росії з великими знижками і не може перекрити європейські обсяги, всесвітня "бензоколонка" поступово припинить своє існування», - заявляють експерти в галузі економіки.