Експерти поділилися думкою про те, скільки ще триватиме війна в Україні

22:16 08 березень Київ, Україна

Після початку вторгнення Росії минуло вже 12 днів. Почався 13-й. «Наші бійці твердо тримають оборону та почали контратакувати», - заявили військові експерти, коментуючи ситуацію. Проте українців турбує одне, головне питання – «Коли ж закінчиться війна?».

Необхідно прояснити, що невдалий бліцкриг автоматично перевів “стрімкий наступ” у статус затяжної війни. На 13-й день вторгнення лінія фронту централізована і йде протистояння в конкретних місцях, незважаючи на ракетні удари та обстріли артилерії по всій території країни.

Затяжна війна – організоване збройне протистояння окупантам. Певних термінів таких дій немає.

"Війна на Донбасі проти російського агресора по праву вважається затяжною і почалася вона ще у 2014 році. Проте повномасштабне вторгнення не може тривати так довго. З об'єктивних причин у противника просто не вистачить ресурсів для ведення такої війни протягом 8 років. Більше того, вже зараз стало ясно, що завдяки західним санкціям, які продовжують вводитися, і дію яких тільки-но почали відчувати на собі жителі країни-агресора, не дадуть можливості Росії воювати навіть один рік", - запевняють фахівці.

Західні економісти почали говорити, що 15 квітня у агресора має статися дефолт. Резерв Центробанку за кордоном заморожено. Золото, якщо воно залишилося в країні, ніхто не прийматиме як оплату. Агресор також не може позичати гроші у МВФ (Міжнародний валютний фонд). Постачання сировини та технологій з-за кордону, необхідних для виробництва ракет, неможливе. Держава опинилася у повній ізоляції.



Єдиним великим мінусом у цій ситуації є те, що дія економічних санкцій надто інертна, а жертви серед українців зростають щогодини. Тому війна є найжахливішим, що може бути.

«Політичні еліти Заходу накинули петлю на шию ворога та поступово її затягують, а українська армія не дає йому з неї вирватися. Ймовірно, що війна закінчиться не раніше середини квітня, як би ми не хотіли, щоб це сталося раніше. Проте, в цьому випадку на Україну чекає остаточна перемога і скидання вікових кайданів впливу РФ. Навіть після війни Європа та США не перестануть допомагати нашій країні, що дозволить незабаром відбудувати все те, що зруйнував окупант, не лише налагодити, а й покращити економіку України. За невиправдану агресію, розв'язану війну та військові злочини, Росія розплачуватиметься дуже довго», - упевнені українські політологи.