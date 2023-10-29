Експерти відзначили зростання тюремної праці у російській економіці

12:32 28 жовтня Київ, Україна

Війна призвела до серйозних військових та економічних втрат для агресора. Кремль намагався пом'якшити ефект жорстких західних санкцій за рахунок поєднання недотримання стелі нафтових цін, ухилення від санкцій через треті сторони і високих цін на сировину. Російська економіка стикається з серйозними структурними проблемами, включаючи нестачу кваліфікованої робочої сили. Це довгострокова проблема для рф, яка глибоко посилюється зростанням еміграції та людськими жертвами на фронті. Щоб вирішити проблему нестачі кадрів на робочих місцях, кремль почав використовувати працю ув'язнених у деяких галузях економіки. Це не перший випадок, коли росія використовує працю ув'язнених для пояснення дедалі більшої нестачі робочої сили. Правозахисники вперше висловили серйозне занепокоєння з цього приводу у статті 2013 року, в якій обговорювалися жахливі умови примусової, фактично рабської праці в росії. Нова віха в інтеграції праці ув'язнених з вітчизняною економікою була досягнута в 2021 році, коли були спрогнозовані доходи до російського бюджету в період з 2021 по 2024 рік. Тоді Федеральна служба виконання покарань росії (ФСВП) різко запропонувала збільшення “використання праці ув'язнених у районах, де спостерігається явна нестача іноземних мігрантів”. Міністерство юстиції також запропонувало більш активно використовувати працю ув'язнених у стратегічних інфраструктурних проєктах в Арктиці та Сибіру. Зокрема, російські чиновники запропонували знову відправити зеків на БАМ (Байкало-Амурська магістраль), де до 2030 року планувалося завершити кілька великих проєктів, а через пандемію неможливо було залучити достатню кількість кваліфікованих фахівців чи мігрантів. Незважаючи на запевнення кремля, що праця ув'язнених “здійснюватиметься в рамках правового поля”, навіть людині віддалено знайомій із правовим полем рф зрозуміло, що це не так. Більше ймовірно, що в росії відроджується ГУЛАГ.

Окрім рабської праці, у серпні 2022 року Загальноросійська громадська організація «Ділова росія» розпочала тестування російського бізнесу на готовність до збільшення використання праці ув'язнених у своїй роботі. Згідно з висновками, бізнес готовий взяти на роботу від 100 до 180 (тис.) засуджених. «Ділова росія» дійшла висновку, що працю ув'язнених можна більш ефективно використовувати у сферах будівництва, сільського та лісового господарства, гірничодобувної промисловості та швейного виробництва. Два великі російські підприємства почали інтегрувати працю ув'язнених у свою діяльність у 2023 році. По-перше, у червні «АвтоВАЗ» звернувся до ФСВП з проханням надати "більше тисячі засуджених для заповнення кадрових прогалин у своїй робочій силі". По-друге, «Озон» та «Російські залізниці» все більше покладаються на працю ув'язнених під час будівництва Східного полігону. За даними на серпень 2023 року, російський бізнес працевлаштував понад 26 тисяч засуджених. Загальна кількість за весь 2022 рік склала 9,3 тис. При цьому кремль і керівництво найбільших держкорпорацій, у тому числі «Ростеху», заявляють, що засуджені не використовуються у виробництві озброєння та військової техніки. Однак інші джерела заперечують ці твердження. За деякими даними, на листопад 2022 року понад 200 засуджених було задіяно в операціях на Уралвагонзаводі, російському машинобудівному підприємстві, розташованому в Нижньому Тагілі та найбільшому у світі виробнику основних бойових танків. Аналогічно, британська розвідка повідомила, що примусова праця ув'язнених у росії активно використовується під час виробництва зброї для війни проти України.